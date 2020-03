LOVITURA pentru Mirel Radoi inainte de barajul cu Islanda! FRF CONFIRMA: "Cei 5 stranieri nu pot parasi tarile in care se afla"

Romania trebuie sa se deplaseze in Islanda pentru barajul de calificare la Campionatul European 2020.

Nationala lui Mirel Radoi trebuie sa faca deplasarea in Islanda pentru barajul de calificare, insa este afectata de coronavirus. Cativa dintre stranierii de pe lista selectionerului sunt blocati in tarile in care se afla din cauza pandemiei cu coronavirus.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a confirmat la Digi Sport ca jucatorii nu vor putea fi convocati la nationala. Jucatorii care nu vor putea raspunde convocarii sunt Ionut Radu, Vlad Chiriches, Romario Benzar si Vasile Mogos, din Italia, dar si Ciprian Tatarusanu, din Franta.

"In niciun caz nu-i vom convoca pe cei 4 jucatori din Italia la echipa nationala. Din pacate, lor li s-a alaturat in aceasta dimineata Ciprian Tatarusanu. Ei nu vor putea sa vina in Romania, Italia si Franta sunt in zona rosie. Daca s-ar intoarce ar trebui sa intre in carantina timp de 15 zile.

Mai aveam o speranta cu autoizolarea, dar acum conteaza doar siguranta lor", a declarat Burleanu la Digi Sport.