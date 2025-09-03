În timp ce Adrian Mititelu a realizat o afacere colosală pentru un club ajuns în Liga a 3-a, oltenii au marcat despărțirea de atacant printr-un mesaj scurt pe rețelele de socializare.



Atacantul a semnat un contract pe 5 sezoane cu gigantul ucrainean, iar în conturile lui FCU Craiova 1948 vor intra între 3,5 și 4 milioane de euro, o sumă uriașă pentru nivelul actual al fotbalului intern.



Mititelu a păstrat și procente



Pe lângă suma impresionantă de transfer, Adrian Mititelu și-a asigurat și 20 de procente dintr-o eventuală viitoare vânzare a atacantului, o mutare financiară remarcabilă pentru o echipă din al treilea eșalon.



În ciuda sumei încasate, clubul oltean a publicat un comunicat laconic pe pagina oficială de Facebook. Mesajul a fost unul scurt și formal, în care i s-a mulțumit fostului pentru perioada petrecută în Bănie.



"Mulțumim, Vladislav Blănuță! Vladislav Blănuță a fost transferat definitiv la Dinamo Kiev. În urma transferului, FCU 1948 va primi o sumă importantă de bani, plus 20% dintr-un viitor transfer. Mulțumim, Vladislav Blănuță, pentru efortul depus în tricoul FCU 1948 și îi dorim mult succes pe viitor!", a scris gruparea din Craiova.



De cealaltă parte, ucrainenii i-au făcut o prezentare detaliată, amintind de sezonul trecut, când Blănuță a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a înscris 12 goluri în 37 de meciuri. De asemenea, aceștia au punctat și parcursul său internațional, de la naționalele de juniori ale Moldovei la cele U20 și U21 ale României - DETALII AICI.

