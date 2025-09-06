Jurnaliștii de la publicația Tuttocalciodilettanti au preluat cazul, pe care îl descriu drept "fără precedent în România" și care a "zguduit fotbalul românesc".



Italienii notează cu uimire penalizarea record de 106 puncte primită de clubul oltean la startul sezonului din Liga a 3-a, o sancțiune pe care o numesc, fără ezitare, o "condamnare sportivă". Publicația explică pe larg pentru cititorii săi motivele care au dus la această situație catastrofală: datoriile uriașe, salariile restante către jucători și angajați, dar și un litigiu cu Dinamo București.



Jurnaliștii din Peninsulă au prezentat și mecanismul sancțiunii, menționând că regulamentul FRF dictează o depunctare de două puncte pentru fiecare 15 zile de întârziere la plată, ceea ce explică cifra uriașă.



De la duelurile cu Milan la "riscul de a dispărea"



Pentru a oferi context publicului italian, știrea amintește de momentele de glorie recentă ale Craiovei. Italienii nu au uitat de dubla manșă pe care echipa o disputa contra lui AC Milan în preliminariile Europa League din 2017, un reper important pentru suporterii "rossoneri".



Mai mult, aceștia subliniază că la Craiova s-a format Cristian Chivu, un nume uriaș în fotbalul italian, fost căpitan al naționalei României și jucător de bază la Inter și AS Roma.



În final, tonul articolului devine sumbru. Italienii scriu că, pornind de la un asemenea handicap, orice încercare de a salva echipa este imposibilă. Viitorul clubului, spun ei, "atârnă de un fir de ață", existând riscul concret ca o echipă de tradiție, cunoscută și în Europa, "să dispară definitiv din fotbalul profesionist".

