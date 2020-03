Stelistii au mai dat o lovitura pa piata transferurilor!

Ros-albastrii l-au adus pe brazilianul Walace da Silva! Fostul fundas de la Rapid, Petrolul sau Voluntari a semnat pana in 2022 cu echipa din liga a 4-a. Walace a fost anuntat oficial pe pagina de Facebook Steaua TV.



Walace e al 3-lea transfer important pe care Steaua il face in aceasta iarna, dupa Mihaescu si Zaharia, ambii fosti jucatori in B, la Petrolul.