Invitat la Fața la joc, emisiune comoderată de jurnaliștii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, Răzvan Raț a fost întrebat, la un moment dat, dacă a fugit vreodată din cantonament.

Fostul lateral a spus că din principiu nu a apelat niciodată la așa ceva și, apoi, a spus ce lecții de viață asculta de la profesorul Mihai Georgescu, omul care i-a lansat în fotbal pe Raț, Chiricheș sau Maxim.

”Ai fugit vreodată din cantonament?” Raț a răspuns pe loc, apoi a spus cel mai important lucru pe care l-a învățat în fotbal

”(n.r. Ai fugit vreodată din cantonament?) Niciodată! A fost o chestie de principiu. (n.r. Erai fricos?) Nu, a fost o chestie de principiu. A venit cineva la un moment dat, nu mai știu cine, și a spus că nu ai voie să păcălești fotbalul.

În momentul în care păcălești fotbalul, fotbalul te păcălește pe tine. Și mie mi-a rămas asta în cap. Eram junior. Nu mai știu cine mi-a spus-o, cred că antrenorul meu... S-ar putea să fie Mihai Georgescu, el mai are un moto în care spune 'oriunde mergeți, că mergeți la echipa națională, să nu furați! Să nu puneți mâna pe nimic ce nu e al vostru'. Spunea 'aia e o murdărie pe care nu o poți spăla. La antrenament, cu cât ești mai murdar, acea murdărie se numește o murdărie curată'.

Astea sunt vorbele lui Mihai Georgescu. Noi aveam aceste prelegeri, ședințe, picătura chinezească, în fiecare zi! În fiecare zi, noi auzeam asta. 'Pentru voi nu există gagici, voi vedeți doar fotbal, voi trebuie să ajungeți acolo'. Acea picătură chinezească care îți bagă în cap că tu trebuie să ajungi la Real Madrid.

Atenție, 72 la sută rată de succes! Nu există în lume așa ceva! Mihai Georgescu la școala lui de fotbal. Nu e vrăjeală, e statistică. Noi am avut din 15-16-17 jucători mai mult de zece jucători care au evoluat în Divizia A. El a avut trei generații!”, a spus Răzvan Raț la Fața la joc.

Raț a fost legitimat de-a lungul carierei sale la juniorii Craiovei, CS Cetatea Târgu Neamț, Sporting Pitești, Rapid, FCM Bacău, Șahtior Donețk, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK și ACS Poli, unde s-a retras în 2018.