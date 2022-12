Tavi Popescu dă cărțile pe față. "Perla" lui Becali a dezvăluit un moment neștiut din această toamnă

Octavian Popescu și-a revenit din punct de vedere fotbalistic de când FCSB a fost preluată de Mihai Pintilii, antrenor care în prezent e ajutat de Leonard Strizu, un apropiat al lui Gigi Becali.

Extrema stângă despre care Dumitru Dragomir susținea că antrenorii l-au distrus pentru că l-au repartizat constant în roluri diferite a avut evoluții concludente în sezonul toamnă - iarnă.

Și-a ridicat nivelul de încredere și a evoluat mult mai dezinvolt. A pierdut naționala de seniori, dar a jucat în reprezentativa de tineret. Edi Iordănescu îl debutase pe Popescu în meciurile amicale cu Grecia și Israel, de la începutul anului.

Tavi Popescu, la ora confesiunilor

Cum a reușit Tavi Popescu să ridice ștacheta prestațiilor? Iată ce a spus într-un interviu pentru OrangeSport.

Fotbalistul a evidențiat declick-ul de dinaintea partidei cu Rapid.

”Dacă fac un meci prost, deja încep cu gânduri. Ce fac... Acum, pe final, m-am dezgheţat la minte să nu mai pun problema dacă am făcut un meci prost. Puneam presiune. Acum nu mai pun... Acum sunt foarte relaxat, începusem să intru foarte crispat la meciuri. Acum intru pe teren, sunt relaxat şi fac ce trebuie şi s-a văzut în ultimele meciuri.

De la meciul cu Rapid, am zis hai să mă concentrez la meciul ăsta că aflasam că o să joc titular, din prima. Am zis hai să incerc să fiu ca înainte, să fiu dezinvolt, să nu mai am emoţii şi mi-a reuşit.

Jucătorii din ziua de azi trebuie ajutaţi mai mult, nu să mergem să ne luăm de ei. Eu spun că toţi jucătorii tineri din România ar avea nevoie de mai multă susţinere din partea oamenilor care au făcut fotbal.

Fix înainte de meciul cu Rapid, fix atunci am început să mă uit şi mi-am dat seama că pot şi pot mai mult, dar trebuie să fiu mai liniştit la cap, să nu mai bag în seama pe toata lumea şi să-mi văd de treaba mea. Când trebuie să intri pe teren, trebuie să fii 100% concentrat”, a spus Tavi Popescu, pentru Orange Sport.

30 iunie 2024 e data la care îi expiră lui Popescu înțelegerea cu FCSB

4 milioane de euro e cota lui Tavi Popescu

Octavian Popescu a jucat 105 meciuri pentru FCSB în toate competițiile. A marcat 16 goluri și a reușit 18 pase decisive.

Născut în Nucet, fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost transferat de FCSB de la Universitatea Craiova.

VIDEO | Gigi Becali, la Pro Arena