Alegerile din Insulele Feroe, regiune autonomă din Danemarca care are guvern și parlament proprii, au avut loc pe 8 decembrie și două partide, ambele conduse de foști sportivi de performanță, și-au disputat formarea guvernului.

Partidul Social-Democrat (sau al Egalității), care îl are în frunte pe Aksel V. Johannesen, și Partidul Uniunii (sau Unionist), condus de Bardur a Steig Nielsen, au obținut cele mai bune rezultate (aproximativ 27% din voturi și, respectiv 20%), dar fiecare dintre ele a avut nevoie de sprijinul altor grupări parlamentare pentru a forma noul cabinet.

În cele din urmă, Aksel V. Johannesen, prim-ministru și între 2015 și 2019, fost fotbalist, campion în anii ’90 cu KI Klaksvik, unde evolua pe postul de atacant, și fost atlet, campion național la proba de 100 de metri, a fost cel care a redevenit zilele trecute premier al Insulelor Feroe, în locul lui Bardur a Steig Nielsen, fost handbalist de top, portarul naționalei la începutul anilor 2000, cel care ocupa funcția de prim-ministru din 2019.

În toamnă, guvernul din Feroe, condus atunci de Bardur a Steig Nielsen, a promovat pe pagina oficială de Twitter concertul celor de la Hamradun, o trupă locală de folk metal, ținut în cadrul unui eveniment organizat de ONG-ul Arctic Circle.

