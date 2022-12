Atenție la karmă! Cristiano Ronaldo și motivul pentru care uneori e bine să taci! Momentul în care l-a umilit pe Xavi pentru că a ales să joace într-o zonă arabă: „Joacă în Qatar, nu are relevanță!” 

Cristiano Ronaldo a semnat cu Al Nassr, grupare din Arabia Saudită care se află pe locul al doilea în prima ligă saudită, însă nu evoluează în acest sezon în Liga Campionilor Asiei. Deși și-a dorit să rămână în Europa, pentru a evolua în UEFA Champions League în continuare, motiv pentru care a căutat despărțirea de Manchester United în vară, planurile nu au decurs pe placul său.

Rămas pe Old Trafford, portughezul a avut cel mai slab start de sezon din carieră, având doar două goluri marcate în tricoul lui United, de care s-a despărțit cu scandal. Cuvintele lui Cristiano Ronaldo din interviul acordat lui Piers Morgan au cântărit greu și au dus la ruptura de „clubul sufletului său”. Contractul a fost reziliat de comun acord, după ce în declarațiile făcute i-a atacat pe conducătorii clubului, dar și pe antrenorii pe care i-a avut în cea de-a doua aventură în Anglia: Ralf Rangnick și Erik ten Hag.

Declarațiile sale, de-a lungul timpului, au cântărit greu în cariera sa, fiind cunoscut pentru modul în care alege să spună lucrurilor pe nume, fără rețineri. Nu de puține ori, Cristiano Ronaldo a afirmat despre el că este „cel mai bun fotbalist din lume”, însă a avut și reacții acide la adresa celorlalți, iar acum, cu ocazia transferului la Al Nassr, câteva dintre ele se întorc împotriva lui.

În 2016, Cristiano Ronaldo a ales să îl insulte pe Xavi Hernandez, care și-a încheiat cariera în Qatar, transferându-se în iulie 2015 de la FC Barcelona, singurul club pentru care a jucat și în tricoul căruia a scris istorie, la Al-Sadd, unde a jucat până în 2019. Nemulțumit de o declarație făcută de Xavi, în care vorbea despre comparația Messi - Ronaldo, Cristiano a replicat acid la adresa campionului mondial din 2010.

„Ronaldo este un jucător al epocii sale, însă problema lui este că există un alt jucător, în prezent, care a fost cam cel mai bun fotbalist din istorie. Ronaldo e extraordinar, însă comparat cu Messi, pentru mine și pentru toți iubitorii fotbalului, nu există comparație”, a fost declarația cu care Xavi l-a înfuriat pe Ronaldo.

Întrebat despre ce a spus Xavi, la câteva zile distanță, portughezul l-a atacat pe fostul mijlocaș spaniol pentru alegerea de a juca în Golf: „Ce îmi pasă mie de ce spune Xavi? Unde joacă el? În Qatar sau undeva, nu știu. A câștigat totul dar nu a câștigat vreodată Balonul de Aur. Eu am trei. Nu are nicio relevanță Xavi”, spunea atacantul citat de givemesport.com.

Throwback to Ronaldo joking about Xavi playing in Qatar. Life comes at you fast ???? pic.twitter.com/YfsudBXvbs