Talpan, comunicat EXPLOZIV: "Decizia Comisiei de Disciplina este SOCANTA, nelegala si neintemeiata!" Acuzatii grave

Florin Talpan vrea sa ingroape Academia Rapid!

CSA Steaua a pierdut pe teren promovarea in liga a treia, insa spera sa o obtina cu ajutorul juristului Florin Talpan. Acesta a contestat prezenta Academiei Rapid in playoff si a cerut ca giulestenii sa piarda toate meciurile la masa verde. Apelul depus de juristul CSA a fost respins, iar acum acesta a dat un comunicat in care explica ce s-a intamplat la judecata.

"In calitate de reprezentant conventional al contestatoarei CSA Steaua Bucuresti, am solicitat Comisiei de Disciplina sa dispuna conform art. 293 din Codul de Procedura Civila ca Asociatia Sportiva Academia Rapid sa puna la dispozitie contractele cu jucatorii incheiate in acest sezon.

De asemenea, am solicitat ca AS Academia Rapid sa demonstreze faptul ca are personalitate juridica. Mi s-au respins toate cererile, inclusiv solicitarea depunerii inscrisurilor referitoare la transferurile jucatorilor de la profesionisti la amatori, inscrisuri imperios necesare pentru solutionarea justa a cauzei.

In mod surprinzator si nelegal, Comisia de Disciplina s-a opus acestor solicitari.

Membrii acesteia au motivat ca pentru judecarea cauzei este suficienta depunerea la dosarul cauzei doar a primei pagini din contractele pe care AS Academia Rapid le-a depus la AMFB.

In fapt, prima pagina a acestor contracte (ilizibile, dealtfel), au fost depuse chiar de catre AMFB, avocatii AS Academia Rapid neobosindu-se sa aduca vreun act cu ei.

Decizia luata de Comisia de Disciplina este socanta, nelegala si neintemeiata. Astept cu nerabdare redactarea hotararii si motivele respingerii contestatiei in conditiile in care nu a fost depusa in aparare niciun fel de proba care sa sustina faptul faptul ca AS Academia Rapid are personalitate juridica, nu s-au depus contractele cu jucatorii, nu s-a facut dovada ca acest club detine Certificat de Identitate Sportiva eliberat de Ministerul Tineretului si Sportului si nu s-au depus dovezi din care sa rezulte faptul ca jucatorii sunt amatori si nu profesionisti.

Cred ca este important ca suporterii si organele abilitate ale statului sa stie ce s-a intamplat ieri la judecarea contestatiei intr-o sala foarte mica, a carei usa a fost inchisa cu cheia imediat dupa ce am intrat eu.

Pentru a-si sustine cauza, avocatul Academiei Rapid a precizat ca asa-zisa prima pagina a contractelor incheiate de Academia Rapid cu jucatorii sai este suficienta.

Este vorba de prima pagina a celor 5 contracte xeroxate, greu lizibile.

Cand am solicitat sa se depuna toate contractele incheiate cu cei 5 jucatori, in original si in variante complete, nu doar prima pagina, avocata Udriste mi-a respins solicitarea, sustinuta fiind de presedintele comisiei.

Am insistat ca macar avocatii Academiei Rapid sa certifice aceste pagini ca sunt conforme cu originalul.

Insa, in acel moment, avocata Udriste, ridicand tonul si adresandu-se intr-un mod total inadecvat, mi-a atras atentia ca „de un an nu mai e nevoie sa se certifice conform cu originalul!”.

Au continuat, fara jena, sa ridice tonul la mine, un ofiter al Armatei Romane, militar veteran cu 26 de ani vechime in Ministerul Apararii Nationale si doua misiuni in doua din cele periculoase teatre de operatiuni din lume la vremea respectiva: Afganistan si Bosnia-Herzegovina. Niciun judecator al instantelor romane nu mi-a vorbit pe acest ton, deoarece domnii si doamnele magistrate, pe langa faptul ca au demnitatea profesiei, au si educatie.

Articolul 150 din Noul Cod de Procedura Civila spune foarte clar:

„Inscrisurile anexate

(1) La fiecare exemplar al cererii se vor alatura copii de pe inscrisurile de care partea intelege a se folosi in proces.

(2) Copiile vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul“.

Informez, astfel, intreaga comisie ca instantele romane nu tin cont de inscrisurile care nu sunt conforme cu originalul.

Chiar mai mult, partile trebuie sa aiba asupra lor inscrisurile in original. Altfel, instanta nu tine cont de ele".