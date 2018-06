CSA Steaua si Academia Rapid se vor mai intalni o data, dupa ce duminica seara rapidistii au castigat cu 2-0 si au castigat Play Off-ul seriei Bucuresti a Ligii a IV-a.

CSA Steaua - Academia Rapid mai au un meci! Cele doua formatii se vor intalni pentru ultima data in finala Cupei Romaniei, faza pe municipiu!



Potrivit ProSport, meciul a fost programat duminica seara, de la 20:00, pe stadionul Dinamo!



In weekend, cele doua echipe au jucat cu circa 20.000 de oameni in tribune, pe National Arena.