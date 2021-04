Legenda lui U Cluj, Remus Campeanu, a murit la 82 de ani. Sotia sa si-a pierdut si ea viata saptamana trecuta

Remus Campeanu, fostul mare jucator al Universitatii Cluj, a murit sambata seara.

Campeanu avea 82 de ani.

Fostul fundas al lui U Cluj si-a petrecut toata cariera la echipa din Ardean, pentru care a strans peste 300 de prezente in 14 sezoane. Campeanu a marcat doar 3 goluri in tricoul lui U, cel mai important in finala Cupei Romaniei din 1965, cand a adus singurul trofeu din istoria clubului. Campeanu a fost si presedinte al Universitatii. Acum o saptamana, sotia sa si-a pierdut si ea viata.

Anuntul disparitiei lui Remus Campeanu a fost facut de fiul acestuia printr-un mesaj postat pe Facebook.