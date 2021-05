Faza mondiala in liga a 2-a din Romania! Cel mai prost batut penalty din istorie! Cum a putut sa bata jucatorul lui "U" Cluj

"U" Cluj a pierdut meciul cu Comuna Recea, scor 2-3, din a 7-a etapa a playout-ului Ligii 2.

In prima repriza a meciului, dupa ce oaspetii au deschis scorul, clujenii au primit o lovitura de la 11 metri cu care ar fi putut sa restabileasca egalitatea.

Ribeiro a fost executantul penalty-ului, fotbalistul ratand inexplicabil. Jucatorul lui "U" a sutat prea slab, mingea cazand in fata portii si fiind oprita de goalkeeper-ul celor de la Comuna Recea. Desi Ribeiro a incercat sa bage balonul in poarta, aparatorul oaspetilor a prins mingea si si-a salvat echipa de la egalare.

"U" Cluj a reusit sa intre in avantaj in partea secunda a meciului, dar spre finalul partidei Comuna Recea a inscris de doua ori, adjudecandu-si toate cele 3 puncte puse in joc.

In urma infrangerii, antrenorul clujenilor Costel Enache a anuntat ca nu va mai ramane la echipa. Tehnicianul mai are contract doar pana pe 30 iunie, pana in acest moment nepurtand nicio discutie despre prelungirea intelegerii.