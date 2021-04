Suporterii, inapoi pe stadioane inainte de Euro! Anuntul facut de LPF despre planurile ministrului Novak

Justin Stefan a vorbit despre meciurile-test ce vor avea loc inaintea Campionatului European din vara.

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan a declarat ca Ministerul Tineretului si Sportului doreste sa organizeze meciuri-test in care vor fi prezenti spectatori. Aceste teste vor avea ca scop organizarea cat mai sigura a meciurilor ce vor avea loc la Campionatul European.

Ministrul Eduard Novak a anuntat ca la meciurile de la turneul final vor putea fi prezenti spectatori pe Arena Nationala, insa maxim 13.000.

De asemenea, Justin Stefan a declarat marti la conferinta de presa sustinuta de LPF ca se poate vorbi si de o revenire a spectatorilor pe stadioane abia din luna iulie, adica odata cu inceperea sezonului 2021-2022.

”Dupa interventia domnului Novak, care a comunicat ca si-ar dori un numar de meciuri-test pentru Euro 2020, ne-am manifestat intentia de sprijini aceasta idee spre finalul play-off-ului, respectiv play-out-ului. Ne-am dori foarte mult sa avem o data certa pentru revenirea fanilor, exista o anumita presiune si eu sunt sigur ca o data clara i-ar incuraja.

Cu siguranta ca vom putea vorbi de spectatori incepand cu iulie 2021, in momentul in care se va relua sezonul urmator. In sezonul acesta daca vor exista meciuri, vor fi doar niste meciuri-test, fix pe regulile de la Euro 2020 (n.r. – cu 25 la suta capacitate ocupata), cu testare rapida, corturi de testare”, a declarat secretarul general al LPF, Justin Stefan intr-o conferinta de presa.

Novak nu a mentionat daca doreste ca meciurile-test sa fie sustinute pe Arena Nationala, iar Stefan spera ca tarile din vest sa seteze un trend pentru a-i ajuta si pe guvernantii nostri sa ia o decizie.

”Nu am inteles daca isi doreste ca meciurile sa fie pe Arena Nationala, pentru ca atunci s-ar limita foarte mult numarul de echipe care ar face parte din acest test. Daca se doreste testare pe Arena Nationala, probabil ca va trebui sa se joace acolo.

Dar pentru fani, cred ca un mesaj corect ar fi acela ca sanse mari pentru revenirea pe stadion este incepand cu iulie 2021, respectiv inceputul sezonului viitor. Anglia si alte tari din Europa vor seta un trend care ii va ajuta si pe guvernantii nostri sa ia o decizie cat mai repede.

Asteptam sa ne transmita mai clar ce-si doreste de la noi si cu siguranta le vom acorda tot sprijinul pentru a organiza in cele mai bune conditii Euro 2020 la Bucuresti. Ar fi de evitat o discriminare, dar trebuie sa ni se transmita mai clar ce se doreste de la noi si in functie de asta vedem mai departe ce facem”, a mai adaugat Stefan.