Șumudică nu și-a iertat jucătorii pentru umilința de la Belgrad. Cum i-a pedepsit pe fotbaliștii campioanei

Marius Șumudică a luat decizia de a-și pedepsi jucătorii pentru rezultatele slabe obținute în cupele europene.

CFR Cluj a fost eliminată din Liga Campionilor de Young Boys, iar șansele de a mai ajunge în grupele Europa League sunt la rândul lor extrem de mici, după ce a fost umilită de Steaua Roșie, scor 0-4, în manșa tur a playoff-ului competiției.

Cel mai probabil, campioana CFR va juca în toamnă în grupele Conference League, acolo unde a obținut calificarea odată cu accedearea în turul trei preliminar al Champions League, unde a pierdut în fața celor de la Young Boys.

Supărați că echipa a ratat principalul obiectiv, calificarea în grupele uneia dintre primele două competiții europene, Marius Șumudică și conducerea clubului din Ardeal, au luat decizia, potrivit fanatik.ro, să nu le ofere jucătorilor prime pentru calificarea în grupele Conference League, a treia competiție ca importanță din Europa.

Dacă ar fi obținut calificarea în Europa League sau în Champions League, fotbaliștii lui Șumudică ar fi încasat prime între 15.000 și 30.000 de euro, potrivit sursei citate mai sus, în funcție de cum și-au negociat contractele.

Suma impresionantă pe care CFR o va încasa odată cu accederea în grupele Conference League

Dacă nu va reuși un rezultat spectaculos astfel încât să întoarcă rezultatul din turul cu Steaua Roșie (0-4), CFR va ajunge în grupele Conference League, iar pentru această reușită UEFA o va răsplăti cu 2.940.000, o sumă chiar mai mare decât ar fi primit anii anteriori pentru o calificare în grupele Europa League.

Șumudică, supărat pe fotbaliștii săi după umilința de la Belgrad



„A fost un meci în care am avut o prestaţie ruşinoasă. Din punctul meu de vedere este incredibil să faci astfel de cadouri, să primim astfel de goluri. Parcă a fost Crăciunul în repriza a doua. Era un meci echilibrat, nu aveam niciun fel de problemă, dar am pierdut mingea foarte uşor.

Practic am luat nişte goluri pe greşeli personale... suntem obosiţi, se vede clar. Suntem echipa care am jucat cele mai multe meciuri, avem o medie de vârstă destul de înaintată, este greu. Am avut şi ghinion, ieri s-a accidentat Chipciu, nu l-am avut pe Păun, practic s-au aliniat toate astrele împotriva noastră.

Nu avem scuze, este ruşinos ce s-a întâmplat. Mie îmi este ruşine ca antrenor de ceea ce mi se întâmplă. Sper ca acelaşi sentiment să îl trăiască şi jucătorii”, a afirmat tehnicianul la PRO X, după turul cu Steaua Roșie.

