Revine Dan Petrescu la CFR Cluj?! Declarația care stârnește imaginația suporterilor campioanei

CFR Cluj s-ar putea despărți de Marius Șumudică, după rezultatele slabe înregistrate de ardeleni în Europa.

Campioana României este nemulțumită de rezultatele proaste din preliminariile competițiilor europene și își dorește să se despartă de antrenorul adus la începutul acestui sezon. Și Marius Șumudică și-ar dori să plece, fiind în discuții cu Kayserispor, echipă ce l-a mai avut pe Șumudicvă între 2017 și 2018.

Dan Peterescu, cel mai iconic antrenor al CFR-ului din istoria recentă, a declarat că se va întoarce la CFR în viitor, club despre care spune că este „casa” lui.

„După plecarea mea, problemele sunt mari acum la CFR Cluj. A fost o problemă internă. Ca în România, când cineva prinde putere, sunt foarte mulţi oameni geloşi. Nu am mai avut încredere în cineva din club.

Am simţit că nu mai trebuie să stau. Cred că şi-au dat seama că au greşit faţă de mine. Şi mie mi-a părut rău pentru că mă ataşasem de echipă. În afară de performanţe, este un oraş frumos, am plecat şi cetăţean de onoare de acolo, am avut trofee, medalii şi amintiri superbe.

Clujul rămâne una dintre casele mele şi cu siguranţă mă voi întoarce acolo. Acum aştept să antrenez o echipă, dar nu vreau să mă grăbesc. Steaua (n.r. - FCSB) l-a pus pe Edi Iordănescu.

Toată lumea spune că sunt prea scump. Eu nu cred că este adevărat. Eu doar îmi fac meseria. Eu vreau bani numai la performanţă, bonusurile mari. Toată lumea fuge de mine, pentru că în România nu sunt bani.

De aia nici n-avem performanţe la nivel de echipe de club şi la echipa naţională. Sunt nişte posibilităţi, dar nu mă grăbesc, deşi îmi cam lipseşte fotbalul. Şi în România mi-aş dori, nu e problemă”, a spus Petrescu potrivit LookSport.

Dan Petrescu a pregătit-o pe CFR în două mandate: 2017-2018 și 2019-2020, perioadă în care a câștigat trei titluri de campion. Sportul Studențesc, Rapid, Wisla Cracovia, Unirea Urziceni, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova Al-Arabi, ASA Târgu-Mureș, Jiangsu Suning, Al-Nasr, Guizhou Hengfeng și Kayserispor sunt celelalte echipe din cariera de antrenor a lui Dan Petrescu.

Tweet Dan Petrescu cfr cluj Citeste si: Românii joacă la PRO TV! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30! Prezentarea lui Edi Iordănescu la FCSB, joi, de la ora 14:30, live pe PRO X și www.sport.ro