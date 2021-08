Primul antrenor care îl apără pe Șumudică: "CFR nu a jucat rău, antrenorul nu poate să prevină greșelile grave!"

Antrenorul Marius Șumudică a spus și el că "la ce cadouri le-am făcut sârbilor, am crezut că a venit Crăciunul".

Vasile Miriuță nu crede că CFR Cluj a făcut un meci catastrofal la Belgrad, în ciuda faptului că a pierdut cu 4-0 în fața Stelei Roșii, în manșa tur a play-off-ului Europa League. Antrenorul lui Minaur Baia Mare e de părere că greșelile individuale nepermise la asemenea nivel și valoarea redusă a Ligii 1, care nu ajută fotbaliștii să ajungă la nivelul partidelor din cupele europene, au fost speculate cinic de echipa sârbă. "Tati" cere o reformă a fotbalului românesc, care se lasă așteptată de prea mulți ani.

Șumudică spusese la conferința de presă că "e un rezultat rușinos din cauza unor greșeli individuale incredibile. Sper ca jucătorii să trăiască aceeași umilință și stare sufletească pe care o trăiec eu. Am întâlnit o echipă mai odihnită, au câștigat toate duelurile unu conta unu. În a doua repriză, le-am făcut cadou două goluri. Când trebuia să echilibrăm partida, venea un KO. Este cea mai neagră seară din cariera mea de antrenor și din istoria acestui club. Nu pot să îmi apăr clubul și să mă cert cu toată presa din România, când tu îi deschizi unuia ușa în casă și îi zici: 'Ia, mă, Rolexul din casă!'. E prost să îl lase? În a doua repriză, am crezut că a venit Crăciunul".

"Au câștigat cinci meciuri în Liga 1, dar nu mi-a plăcut cum au jucat"

"CFR Cluj nu a făcut o partidă rea, cu toată că unii zic că au jucat foarte slab. Nu au făcut o partidă rea, și-au revenit de fiecare dată după goluri, au echlibrat jocul. Dar au fost niște greșeli copilărești pe faza de apărare, care nu ai ce să le faci ca antrenor, nu ai cum să le previi. Nu îi țin partea lui Șumudică, când nu a jucat bine echipa, nu l-am menajat. În prima repriză, sârbii au avut trei-patru ocazii clare și au marcat două goluri, pe niște greșeli de apărare, flagrante, mai ales pe zona centrală.

Nu cred că a fost vorba de oboseală, pentru că obosești prin minutul 80, nu în minutul cinci. Cred că a fost lipsă de concentrare, de organizare, de omogenitate, de valoare... Nu ai voie să faci asemenea greșeli în debutul partidei. S-a văzut și valoarea sârbilor, o echipă bună speculează o greșeală oricât de mică, te penalizează la nivelul ăsta. În Champions League și Europa League e alt nivel, în campionatul nostru merge și așa. Uitați-vă ce a jucat și ce rezultate a avut CFR Cluj în cupele europene și rezultatele din Liga 1. A câștigat cinci meciuri, dar nu mi-a plăcut jocul. În campionatul românesc, jucătorii nu sunt de top, cum sunt la adversarii din Europa, nu pun presiune ca să te facă să greșești și să te îmbunătățești ca fotbalist.

"Avem un campionat foarte slab"

La începutul acestei campanii europene, conducătorii clujeni nu cred că se gândeau la Conference League. Obiectivul era, dacă nu se putea Champions League, pentru că știau care e nivelul și că e mai greu, măcar Europa League. Trebuie să privim serios parcursul, au învins pe Banja Luka și pe Lincoln, două echipe modeste, au fost dominați de Berna și de Steaua Roșie. Adevărul e că au clacat cu adversari mai puternici. În condițiile date, e bine și Conference League.

Rezultatele din acest an din cupele europene arată că avem un campionat foarte slab. Dacă analizăm rezultatele din ultimii doi-trei ani, vedem o pantă descendentă. Explicația e simplă: am avut rezultate cât am băgat bani, când la FCSB, Rapid, Dinamo, CFR Cluj, Vaslui, Timișoara, Urziceni sau Giurgiu se investeau milioane. Puteam aduce jucători străini de valoare. Acum nu mai avem bani și vin străini mult mai slabi, care nu au mai jucat de un an, care se recuperează după accidentări grave sau care vin din liga a treia.

"Nu vine nimeni să bage milioane în fotbal, trebuie să schimbăm noi ceva"

Am rămas blocați la mentalitatea din 2005-2010, dar nu mai avem bani și nici nu am schimbat tactica. Așteptăm pe cineva potent financiar ca să investească milioane, dar nu vine nimeni. De ani de zile, după fiecare eșec, vorbim de momente zero, de proiecte pe termen lung, de schimbări, de investiții în academii... Să vă spun ceva. Orice antrenor român ar prefera să joace cu jucători români tineri, dacă ar putea, dar deocamdată sunt probleme mari la nivel de academii, tinerii au nevoie de un an sau doi doar ca să se adapteze la nivelul din Liga 1. De asta se aduc în continuare străini. Când academiile vor produce jucători care pot intra imediat în echipă, se va schimba treaba.

Cum nu avem 2-3 milioane de euro pentru transferuri de stranieri și nu putem plăti salarii de 500.000 de euro pe an, trebuie să facem altceva. Trebuia să dăm un restart de ani de zile, dar tot așteptăm ceva să ne pice în brațe. Restartul nu se mai dă și așteptăm să vedem ce facem la anul, poate avem noroc. Pentru situația noastră de acum, nu există cale de mijloc, ori inveștești în transferuri, ori învestești în academii. Altfel, trebuie să ne obișnuim cu ce s-a întâmplat în acest sezon", a declarat Miriuță pentru Sport.ro.