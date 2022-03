Stop, stop! Gigi Becali: "Pe Gică nu îl mai comentez niciodată!" Ce l-a făcut pe patronul FCSB-ului să ia decizia

Gigi Becali și-a spus părerea despre cea mai controversată fază a partidei FCSB - Farul Constanța 2-0, care a avut loc luni seara, pe Arena Națională din București.

Robert Moldoveanu a fost faultat în careu de portarul de la FCSB, Ștefan Târnovanu, care a avut o ieșire imprundentă, însă Becali susține că nu a fost fault.

Gigi Becali, la Pro X: "E problema lor ce zic specialiștii"

"Văd piciorul drept cum nu-l atinge deloc. Piciorul stâng este îndoit. Când există contact, mingea este deja afară. E problema lor că specialiștii zic altceva. Când toată lumea e împotriva ta... te ajută Dumnezeu! Pe Gică nu îl mai comentez niciodată", a declarat Gigi Becali, marți dimineață, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.

Centralul Lucian Rusandu nu a acordat penalty, însă Ion Crăciunescu și Adrian Porumboiu au susținut că Farul merita să beneficieze de lovitură de la punctul cu var. Faza a fost analizată și de Gică Hagi, imediat după meci - puteți citi AICI.

GIGI BECALI, la PRO X, despre meciul cu Farul

Robert Moldoveanu, furios

Robert Moldoveanu s-a arătat revoltat de maniera de arbitraj a partidei de pe Arena Națională.

"Am făcut meci foarte bun în mare parte. Nu vreau să îmi creez alibiuri, dar meciul a fost decis de arbitraj. Nu ai voie să nu dai penalty acolo și apoi să dai două galbene în câteva secunde. E inadmisibil.

Eu am dat la poartă și el a venit cu cotul în mine, m-a aruncat și a fost penalty. Arbitrul a decis meciul în această seară. Și noi am avut ocazii. Dacă ne dădea penalty, se făcea 1-0 și era altfel meciul, aveam și noi șanse", a declarat atacantul Farului, la Digi Sport.

Hagi: „Din păcate, un singur om a făcut diferența”

Gică Hagi a încercat să-și păstreze calmul imediat după meci, însă a scos în evidență erorile de arbitraj.

„Gustul amar a început de când am avut penalty și eliminare. E incredibil, nu am văzut niciodată pe terenul de fotbal așa ceva, din păcate. Ambele echipe au încercat, au avut rimt, un meci echilibrat. Dar, din păcate, un singur om a făcut diferența. Ce am văzut astăzi pe teren este inadmisibil.

Întotdeauna le zic jucătorilor să nu găsim alibiuri, să nu ne găsim scuze... Dar așa ceva!? La Aioani nu a dat fault și a primit un cot, dar nu a văzut arbitrul.

Fotbalul e făcut din mici detalii, iar în seara asta lucrurile sunt clare pentru toți, din păcate. Am început repriza a doua extraordinar de bine, eram încrezător și pe urmă a venit tot. Am avut penalty și eliminare, din punctul meu. A fost imprudență, fundașul vine din spate. Nu e penalty și eliminare? Nu mai vorbesc în a doua repriză... faulturi și câte nu au fost. Datoria mea nu e să evaluez. Toată țară a văzut lucru acesta. Ce să mai comentezi? Dar am mai pățit o dată și la Sepsi, că au văzut ei altceva, au dat penalty. Vrem să ne vedem fiecare de meseria lui, să facem treabă.

Eu doar am spus ce a văzut toață țara. Vom vedea ce va fi. E greu”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului cu FCSB.