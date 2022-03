Gică Hagi tună și fulgeră după înfrângerea cu FCSB: „Nu am văzut niciodată așa ceva! A văzut toată țara ce s-a întâmplat!”

FCSB a câștigat primul meci din playoff împotriva Farului Constanța, 2-0, și a redus diferența față de liderul CFR Cluj la 7 puncte, cu 9 partide înainte de finalul campionatului.

Cu toate că FCSB a dominat jocul, Gică Hagi semnalează că Lucian Rusandu a decis meciul în favoarea roș-albaștrilor. Antrenorul Farului Constanța îi reproșează arbitrului că nu i-a acordat echipei sale două lovituri de pedeapsă, în minutul 3 la intervenția lui Edjouma la Jefte și în minutul 51, la ieșirea lui Târnovanu la Moldoveanu, și că l-a eliminat pe Dussaut gratuit, fundașul încasând două cartonașe galbene dintr-un foc.

Hagi: „Din păcate, un singur om a făcut diferența”

„Gustul amar a început de când am avut penalty și eliminare. E incredibil, nu am văzut niciodată pe terenul de fotbal așa ceva, din păcate. Ambele echipe au încercat, au avut rimt, un meci echilibrat. Dar, din păcate, un singur om a făcut diferența. Ce am văzut astăzi pe teren este inadmisibil.

Întotdeauna le zic jucătorilor să nu găsim alibiuri, să nu ne găsim scuze... Dar așa ceva!? La Aioani nu a dat fault și a primit un cot, dar nu a văzut arbitrul.

Fotbalul e făcut din mici detalii, iar în seara asta lucrurile sunt clare pentru toți, din păcate. Am început repriza a doua extraordinar de bine, eram încrezător și pe urmă a venit tot. Am avut penalty și eliminare, din punctul meu. A fost imprudență, fundașul vine din spate. Nu e penalty și eliminare? Nu mai vorbesc în a doua repriză... faulturi și câte nu au fost.

Datoria mea nu e să evaluez. Toată țară a văzut lucru acesta. Ce să mai comentezi? Dar am mai pățit o dată și la Sepsi, că au văzut ei altceva, au dat penalty. Vrem să ne vedem fiecare de meseria lui, să facem treabă.

Eu doar am spus ce a văzut toață țara. Vom vedea ce va fi. E greu”, a declarat Gică Hagi la finalul meciului cu FCSB.