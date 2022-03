"Nu îl dau doar pe atât! E cel mai bun din România". Gigi Becali nu lasă niciun cent pentru Octavian Popescu

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre Tavi Popescu și talentul pe care îl are acesta. Patronul de la FCSB a declarat că nu îl transferă pe fotbalist decât pe o sumă foarte mare, 20 de milioane de euro nefiind suficienți din punctul lui de vedere.

"O să vorbim de salariul lui în vară. Crezi că îl lăsăm așa? Eu nu mai vorbesc de oferte despre Octavian Popescu decât în perioada transferurilor. Vorbeam cu MM acum 7-8 ani că îmi va da Domnul un jucător ca Gică Hagi, pe care să iau zeci de milioane de euro. Nu pot să îl compar neapărat cu Hagi, dar pe ceilalți i-a depășit deja.

În vară e posibil să aibă o cotă de 20 de milioane, iar eu nu-l dau doar pe atât. I-am spus să piardă și el o minge... cum să nu piezi niciuna? Tavi e cel mai bun din România, nu pierde nimic, driblează, pasează", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Ce salariu are Octavian Popescu în prezent

Octavian Popescu, noua „perlă” de la FCSB, primește doar 4.000 de euro, în timp ce Keșeru încasează 25.000 de euro lunar de la Gigi Becali.

Nici salariul lui Florin Tănase, căpitanul FCSB-ului, nu mai pare justificat în momentul de față, dacă ne uităm la criticile repetate ale patronului la adresa fotbalistului său. 30.000 de mii de euro pe lună încasează „Tase”.

"Popescu are un salariu cu mult mai mic decât au alți jucători, dar el are numai 19 ani. Cu certitudine, Gigi îi va mări salariul. Deocamdată beneficiază și de alte avantaje, are o mașină pe care o folosește și prețul ei nu i-a fost oprit din contract", a declarat Mihai Stoica.