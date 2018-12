Steaua si-a comemorat eroii cazuti in Revolutia din Decembrie 1989. FOTO

Printre ei se afla si tatal unui fost oficial al FCSB.

Astazi, de la ora 11.00, la Monumentul Eroilor din cadrul Complexului Sportiv ''Steaua'' - Ghencea, au avut loc manifestari in memoria fostilor rugbisti Radu Durbac si Florica Murariu. Cei doi mari jucatori de rugby ai CSA Steaua Bucuresti si ai echipei nationale a Romaniei au cazut la datorie in timpul evenimentelor din Decembrie 1989, fiind impuscati in conditii suspecte in timp ce pazeau baza sportiva de un eventual atac al "teroristilor". Murariu a fost impuscat de un soldat in timp ce incerca sa se legitimeze, iar circumstantele in care Radu Durbac a fost ucis au ramas neclare, deoarece a fost secerat de o rafala scurta de mitraliera, trasa din spate de un atacator misterios, fiind primul erou-martir al Revolutiei. La manifestarile comemorative de la Monumentul Eroilor a avut loc o ceremonie religioasa oficiata de un sobor de preoti in memoria eroilor stelisti, iar actuali sportivi ai Stelei, mari glorii ale sportului cu balonul oval si ale clubului militar au venit sa depuna coroane de flori si sa aprinda o lumanare in memoria celor doi.

Radu Durbac a jucat peste 30 de meciuri ca fundas in nationala Romaniei, in anii '70, si a pus om de baza la victoria cu 15-10 in fata Frantei, de la Bucuresti, din 1974. El a contribuit la castigarea de catre Steaua a mai multor titluri de campioana nationala, fiind apoi un respectat antrenor al "ros-albastrilor". El este tatal lui Bobby Durbac, fost director de marketing al FCSB pentru o perioada de 3 sezoane (2008-2011, cand inca clubul era considerat continuatorul de drept al FC Steaua Bucuresti) si directorul general al uneia dintre cele mai respectate firme de marketing sportiv din Romania. Florica Murariu a fost capitanul nationalei de rugby a Romaniei, bifand 70 de meciuri in tricoul primei reprezentative. A jucat in cea mai categorica victorie din istoria nationalei de rugby, 100-0 cu Bulgaria, la Burgas, in 1976, si s-a aflat pe teren la memorabila victorie in fata Frantei, 15-0, in 1980.