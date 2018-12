Trecutul necunoscut al lui Bogdan Stoica! Motivul pentru care s-a lasat de fotbal desi ajunsese la Steaua

Luptatorul Bogdan Stoica a jucat fotbal in copilarie. Ajunsese la juniorii Stelei, cand medicii i-au recomandat sa se indrepte spre un alt sport.

Bogdan Stoica a dezvaluit astazi, la Ora exacta in sport, ca inainte sa se apuce de lupte a jucat fotbal.

A fost junior la Sportul Studentesc si Steaua, dar a fost nevoit sa se lase la 14 ani, la recomandarea medicului, pentru ca nu crestea.

La un an dupa aceasta decizie, Bogdan Stoica a crescut 20 de centimetri in inaltime. Acum are 1,93 m si 85 kg.

"De la 16 ani fac sportul asta. Am facut fotbal inainte, timp de vreo cinci ani. Am luat pauza de la fotbal in urma unui control medical. Nu reuseam sa ma dezvolt."

"Antrenamentele de la fotbal te solicita foarte mult, nu sunt chiar usoare, si nu reuseam sa ma dezvolt fizic. Doctorul mi-a spus atunci <<opreste-te putin, ca sa poti sa te dezvolti>>."

"Aveam si o problema din nastere, un ventricul la inima era mai ingust si nu imi dadea voie sa ma dezolt."

"De atunci am inceput sa cresc, acum am 1,93 m. La 14 ani aveam pana in 1,75 m. M-am inaltat brusc, eram inalt si slab. M-am dezvoltat mult in inaltime.", a povestit Bogdan Stoica la PRO X.

Bogdan Stoica merge sa ii faca galerie fratelui sau in gala Dynamite de la Craiova, transmisa in direct de PRO X si PRO TV, vineri, incepand cu ora 20:00.