O bataie l-a exclus de la Steaua! Hamutovski a povestit cum l-a batut pe Neaga la un antrenament

Hamutovski, fostul portar al Stelei in perioada 2003-2005, a povestit incidentul in urma caruia a fost dat afara de la Steaua

Vasili Hamutovski a povestit incidentul in urma caruia a fost dat afara de la Steaua, in 2005.

Un conflict cu Adrian Neaga la antrenamente s-a incheiat rau, cu o bataie in toata regula.

"Nu a fost nicio vreo problema cu domnul Becali. A fost un mic incident in cantonament, cu mine si cu Neaga. Se mai intampla la antrenamente."

"Eu am gresit, l-am lovit. Mi-a spus ceva si am reactionat gresit."

"Walter Zenga, antrenorul din acel moment, ne-a dat afara pe amandoi. Am mers la hotel, am stat de vorba si ne-am impacat. Eu i-am cerut scuze ca l-am lovit, el ca mi-a spus ce mi-a spus. Asta a fost", a povestit Hamutovski pentru Gazeta Sporturilor.

Dupa plecarea de la Steaua, Hamutovski a ajuns la Tom Tomsk, in Rusia. S-a intors in Romania pentru o scurta perioada, in 2012, cand a aparat poarta Petrolului.