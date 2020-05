CSA Steaua nu doreste organizarea unui play off in Liga a 4-a si vrea direct baraj! "Vreau sa nu mai riscam nimic!" 

CSA Steaua a trimis o cerere catre AMFB pentru a fi declarata castigatoare a Ligii a 4-a si sa dispute direct barajul de promovare.

Daniel Oprita, antrenorul CSA Steaua, a fost de acord cu propunerea lui Talpan de a cere ca Steaua sa dispute direct barajul de promovare in Liga a 3-a.

"Azi am discutat cu domnul Talpan si am decis sa facem cererea spre AMFB sa fim declarati castigatori in Liga a 4-a. Nu ar fi corect sa se organizeze un play off. Si UTA a fost dezavantajata.

Daca se face play off vom juca, nu ne este frica. Dar vreau sa nu mai riscam nimic si sa mergem direct la baraj. In fotbal se poate intampla orice. Din ce am inteles, daca se organizeaza play off, trebuie sa mai jucam si din meciurile ramase din sezonul regulat. Nu fugim de meciuri.", a spus Oprita la Digi Sport.

Fostul jucator al ros albastrilor nu fuge de meciuri si nu crede ca Steaua ar trebui bagata direct in Liga a 2-a. "O sa fie destul de greu sa fim bagati direct in Liga a 2-a. O sa o luam pas cu pas.", a mai spus Oprita