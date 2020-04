Chiar daca s-a accidentat teribil in 2011, Mihai Nesu a realizat o performanta uluitoare.

Mihai Nesu (37 de ani) a ramas in inimile fanilor de la Utrecht, chiar daca in 2011 a suferit o accidentare teribila la un antrenament si a ramas paralizat. In 2008 a ajuns la olandezi si a evoluat trei sezoane. Romanul a fost ales de fani cel mai bun fundas stanga al echipei FC Utrecht din toate timpurile. Din echipa mai fac parte nume precum Dries Mertens sau Dirk Kuyt.