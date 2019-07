Start in forta pentru noua Steaua! Victorie cu 2-1 in fata unei echipe de C: "Suntem gata si pentru liga a 3-a"

Steaua a avut azi primul test dupa ce Oprita a preluat echipa.

Ros-albastrii au trecut cu 2-1 in Ghencea de Popesti Leordeni. Rasdan a marcat ambele goluri ale meciului. Stelistii au pornit in forta pregatirile. Ii despart doar 11 zile de primul meci oficial, cu CS Mihai Bravu, in turul 1 al Cupei Romaniei.

"Cu o pregatire buna, nu avem probleme cu adversari din liga a 3-a, si chiar cu unele echipe din liga a 2-a", e sigur antrenorul Oprita.

Stelistii spera sa joace in C in noul sezon. Au depus cerere la FRF si asteapta verdictul.