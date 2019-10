SPECTACOL total in CSA Steaua - Rapid FNG! Ros-albastrii au batut cu 10-0 | Jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele

CSA Steaua a facut spectacol astazi in derby-ul etapei a 9-a din Liga a 4-a Bucuresti.

CSA Steaua s-a distrat astazi si i-a invins pe Rapid FNG (Frumosii Nebuni ai Giulestiului) cu 10-0. Pentru Steaua au inscris Antohi (de patru ori), Robu (de doua ori), Enceanu si Bajenaru. La meci au asistat aproximativ 1300 de fani ai ros-albastrilor si 200 de fani ai giulestenilor.

Partida nu a fost lipsita nici de incidente si ultrasii celor doua echipe au perturbat buna desfasurare a jocului. Meciul a fost oprit la un moment dat din cauza materialelor pirotehnice aruncate de galerii pe suprafata de joc. Mai mult, ultrasii celor doua echipe au facut scandal si jandarmii s-au vazut nevoiti sa intervina! Suporterii s-au inflamat rau cand portarul de la Rapid FNG a aruncat o torta inapoi in peluza!

CSA Steaua se afla pe locul secund in campionat cu 27 de puncte, la egalitate cu ACS Bucharest United. Steaua a ratat la limita promovarea in ultimele doua sezoane, ultima oara fiind invinsi in baraj de Carmen Bucuresti.