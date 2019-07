OFICIAL! CSA Steaua ramane in liga a patra! Sperantele "militarilor" au fost spulberate de FRF

Comitetul de urgenta al FRF nu a acordat dreptul CSA Steaua de a promova in liga a treia prin Liga Elitelor.

CSA Steaua a ratat pe teren sansa promovarii in liga a treia, insa echipa Armatei spera sa primeasca anul acesta dreptul de a promova prin participarea juniorilor in Liga Elitelor. Comitetul de urgenta FRF a acordat promovarea altor echipe.



COMUNICAT FRF:

In conformitate cu dispozitiile art. 36 din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, Comitetul de urgenta compus din Razvan Burleanu – Presedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepresedinte FRF, Octavian Goga – Vicepresedinte FRF, a hotarat:



Aproba referatul Managerului Directiei Competitii a FRF cu privire la completarea locurilor vacante din cadrul Ligii 3, editia 2019/2020, ramase ca urmare a neinscrierii in competitie a 3 cluburi care detineau dreptul de participare in campionatul national Liga 3, cu urmatoarele cluburi:



• ACS FC AGRICOLA BORCEA

• LPS CETATE DEVA

• CS ATLETIC BRADU (actual ACS VEDITA COLONESTI M.S.)

Tot FRF a mai aprobat azi cererile Petrolul si Rapid pentru schimbarea denumirii.

Aproba ca ACS Petrolul 52 Ploiesti sa participe in competitiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF, in sezonul 2019-2020, sub denumirea marcii Petrolul Ploiesti.



Aproba ca Fotbal Club Rapid 1923 S.A. sa participe in competitiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF, in sezonul 2019-2020, sub denumirea marcii Fotbal Club Rapid.