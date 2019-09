CUPA ROMANIEI, turul 4: CSA Steaua, eliminata dupa ce a condus-o pe Chiajna, FC Arges, invinsa la Horezu! Vezi rezultatele tuturor meciurilor

Vezi rezultatele din turul 4 al cupei Romaniei

In conformitate cu formatul aprobat in sedinta Comitetului de Urgenta al FRF din 16 iulie 2019, in aceasta etapa intra in competitie cele 27 de castigatoare ale fazei a treia si 9 echipe din actuala editie a competitiei Liga 2, urmand a se disputa un total de 18 de meciuri, intr-o singura mansa, eliminatorie. Conform articolului 30, punctul 9 din ROAF, in caz de egalitate dupa 90 de minute de joc, se vor disputa prelungiri si, daca egalitatea va persista, se vor executa lovituri de departajare.

CSA Steaua nu a reusit sa se califice dupa ce a deschis scorul in partida cu Chiajna. Ilfovenii au revenit si au egalat, iar meciul a intrat in cele doua reprize de departajare, unde Chiajna a marcat in minutul 116 si a reusit sa sa califice.

Vezi rezultatele din turul 4 al cupei Romaniei



Miercuri, 11 septembrie, ora 16:30

CSM Resita - Poli Timisoara 1-0

Faurei - Farul Constanta 2-1

Flacara Horezu - FC Arges 2-1

Industria Galda - Reghin 4-3

Cetate Rasnov - Csikszereda M. Ciuc 0-1 (dupa prelungiri)

Metalul Buzau - CSM Focsani 1-0 (dupa prelungiri)

Sanmartin - U Cluj 1-2

Sportul Snagov - Petrolul Ploiesti 0-1

CSA Steaua - Concordia Chiajna 1-2 (dupa prelungiri)

Tunari - Metaloglobus 0-2

Rapid Bucuresti - Dunarea Calarasi 3-0

Marti, 10 septembrie, ora 16:30

ACS Crisul Chisineu Cris - UTA Arad 1-3

Foresta Suceava - Aerostar Bacau 2-1

CSC Ghiroda si Giarmata Vii - Ripensia Timisoara 1-3

SC Popesti-Leordeni - Turris-Oltul Turnu Magurele 1-2

CS Sanatatea SP Cluj-Napoca - ACS Fotbal Comuna Recea 3-1

ACS Vedita Colonesti - „U” Craiova 1948 SA 1-2 (dupa prelungiri)