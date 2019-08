Cu cine joaca CSA Steaua in Cupa Romaniei! Faza a doua a competitiei se joaca intr-o saptamana, iar in joc intra Sanatatea Darabani si Viitorul Liteni :)

Al doilea tur al fazei nationale a Cupei Romaniei va incepe miercuri, 14 august, de la ora 17.30.

CSA Steaua Bucuresti va intalni in turul al doilea al Cupei Romaniei pe ACS Mostistea Ulmu (jud. Calarasi). In sezonul trecut, echipa MApN-ului a ratat castigarea seriei bucurestene de Liga 4 si promovarea in esalonul superior, dupa ce a pierdut meciul decisiv din play-off cu Carmen Bucuresti (0-1). Ulterior, Carmen a pierdut, la randul ei, dubla mansa a barajului cu Mostistea Ulmu, campioana judetului Calarasi, dupa 3-3 si 1-2. La finalul lunii iulie 2019, FRF a refuzat sa ii acorde clubului bucurestean promovarea automata in Liga 3, ceruta de CSA Steaua pentru ca are inscrisa o echipa de juniori in Liga Elitelor, desi regulamentul permitea acest lucru.

In acest sezon de Cupa Romaniei, CSA Steaua a eliminat in primul tur pe CS Mihai Bravu (jud. Giurgiu), cu scorul de 8-0, prin golurile inscrise de Robert Elek (7, 38, 50), Florin Rasdan (33), Valentin Niculae (62), Alin Robu (63), Andrei Neagoe (80) si Vlad Nitu (min. 89). In aceasta vara, echipa a fost preluata de cuplul de antrenori Daniel Oprita - Iulian Miu, care i-au luat locul lui Marius Lacatus, iar Florentin Dumitru a devenit consilierul comandatului CSA Steaua, Pompiliu Bixi Mocanu. Din lotul din sezonul trecut au mai ramas doar 8 jucatori, lotul fiind completat cu alte 9 transferuri - Liviu Bajenaru (36 ani / mijlocas / Turris-Oltul Turnu Magurele), Robert Elek (31 ani / atacant / Sportul Snagov), Rares Enceanu (24 ani / mijlocas / FC Arges), Ovidiu Morariu (29 ani / fundas / Metalurgistul Cugir), Sergiu Bactar (23 ani / fundas / CSM Scolar Resita), Marian Neagu (27 ani / mijlocas / CS Balotesti), Cosmin Mihai (23 ani / fundas / CS Balotesti), Andrei Neagoe (32 ani / mijlocas / CS Afumati) si Andrei Antohi (30 ani / atacant / Otelul Galati).

Mostistea Ulmu, castigatoarea Cupei Romaniei - faza judeteana, in sezonul trecut, s-a calificat in faza a II-a a Cupei Romaniei la fotbal, editia nationala 2019-2020, dupa ce a trecut de CSM Oltenita cu 3-0, la masa verde, echipa olteniteana intrand in teren cu formatia incompleta din cauza lipsei vizei medicale din partea unui doctor de medicina sportiva si, in minutul 3, capitanul oaspetilor s-a accidentat, obligand arbitrul sa fluiere sfarsitul intalnirii, adversarul din Oltenita ramanand doar in 6 oameni.

Programul celorlalte partide din faza a doua a Cupei Romaniei

ASMS ACS Sanatatea Darabani (BT) - ACS Foresta Suceava (SV)

CSO Viitorul Liteni (SV) - ACSM Ceahlaul Piatra Neamt (NT)

AS Unirea Mircesti (IS) - CS Stiinta Miroslava (IS)

AS Viitorul Curita (BC) - ACS KSE Targu Secuiesc (CV)

ACS Universitatea Dunarea de Jos Galati (GL) - CSM Focsani 2007 (VN)

AS Avantul Zarnesti (BZ) - AFC Metalul Buzau (BZ)

CS Viitorul Ianca (BR) - CS Faurei (BR)

CS Victoria Cumpana (CT) - ACS Pescarusul Sarichioi Junior (TL)

ACS Baraganul Ciulnita (IL) - AFC Unirea 04 Slobozia (IL)

ACS Inainte Modelu (CL) - SC Popesti-Leordeni (IF)

ACS Viitorul Domnesti (IF) - CS Tunari (IF)

CSM Flacara Moreni (DB) - AS FC Pucioasa (DB)

AS FC Precizia Sacele (BV) - ACS Olimpic Cetate Rasnov (BV)

ACS Ajax Botoroaga (TR) - CSM Alexandria (TR)

CS Real Bradu (AG) - ACS Vedita Colonesti M.S. (OT)

CS Carcea (DJ) - ACSO Filiasi (DJ)

CS Minerul Costesti (VL) - ACS Flacara Horezu (VL)

CS Inter Petrila (HD) - AFC Metalurgistul Cugir 1939 (AB)

AFC Vointa Lupac (CS) - CS Hunedoara (HD)

CSC Ghiroda si Giarmata Vii (TM) - ACS Dumbravita (TM)

ACS Progresul Pecica (AR) - CS Crisul Chisineu Cris (AR)

CS National Sebis (AR) - Gloria Lunca-Teuz Cermei (AR)

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare (SM) - CSC Sanmartin (BH)

AFC Unirea 1924 (AB) - ACS Industria Galda (AB)

CS Floresti (CJ) - FC Unirea Dej (CJ)

ACS Sticla Ariesul Turda (CJ) – CS Sanatatea SP Cluj-Napoca (CJ)

CS Magura Cisnadie (SB) - ACS SR Municipal Brasov (BV)

CS Unirea Ungheni 2018 (MS) - AFC Odorheiu Secuiesc (HR)

ACS Unu Fotbal Club Gloria (BN) - CSM Avantul Reghin (MS)