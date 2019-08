CSA Steaua si echipa lui Banel Nicolita s-au calificat in turul 3. Vezi toate rezultatele din Cupa Romaniei

Astazi, la Bistrita, se disputa ultima partida din turul secund al fazei nationale a competitiei.

Ieri, CSA Steaua (Liga 4) a castigat la limita, scor 2-1, partida cu Mostistea Ulmu, echipa din Liga 3, care invinsese pe Carmen in barajul de promovare din aceasta vara. Meciul s-a jucat in Ghencea, in fata a 5-600 de spectatori, iar „militarii” s-au impus dramatic prin golurile lui Antohi (66) si Bajenaru (90, pen.), echipa lui Daniel Oprita intorcand rezultatul dupa ce calarasenii au condus cu 1-0. De asemenea, CS Faurei, echipa la care Banel Nicolita este jucator, antrenor si finantator, a trecut de conjudeteana Viitorul Ianca.





REZULTATELE DIN TURUL II AL CUPEI ROMANIEI:

CSA Steaua Bucuresti (B) – Mostistea Ulmu (CL) 2-1

Viitorul Ianca (BR) – CS Faurei (BR) 2-4

Sanatatea Darabani (BT) – Foresta Suceava (SV) 0-3 (la masa verde)

Viitorul Liteni (SV) – Ceahlaul Piatra Neamt (NT) 2-2 (5-6 dupa penalty)

Unirea Mircesti (IS) – Stiinta Miroslava (IS) 3-2

Viitorul Curita (BC) – KSE Targu Secuiesc (CV) 0-1

Universitatea Dunarea de Jos Galati (GL) – CSM Focsani 2007 (VN) 0-2

Avantul Zarnesti (BZ) – Metalul Buzau (BZ) 5-6

Baraganul Ciulnita (IL) – Unirea 04 Slobozia (IL) 2-5

ACS Inainte Modelu (CL) – SC Popesti-Leordeni (IF) 0-5

Viitorul Domnesti (IF) – CS Tunari (IF) 0-9

Flacara Moreni (DB) – FC Pucioasa (DB) 4-1

FC Precizia Sacele (BV) – Olimpic Cetate Rasnov (BV) 1-6

Ajax Botoroaga (TR) – CSM Alexandria (TR) 1-3

CS Real Bradu (AG) – Vedita Colonesti (OT) 0-3 (la masa verde)

CS Carcea (DJ) – ACSO Filiasi (DJ) 3-4

Minerul Costesti (VL) – Flacara Horezu (VL) 2-3

Inter Petrila (HD) – Metalurgistul Cugir 1939 (AB) 3-2

Vointa Lupac (CS) – CS Hunedoara (HD) 1-0

Ghiroda si Giarmata Vii (TM) – ACS Dumbravita (TM) 3-1

Progresul Pecica (AR) – CS Crisul Chisineu Cris (AR) 2-3

CS National Sebis (AR) – Gloria Lunca-Teuz Cermei (AR) 0-2

Olimpia MCMXXI Satu Mare (SM) – CSC Sanmartin (BH) 0-5

AFC Unirea 1924 (AB) – ACS Industria Galda (AB) 1-2

CS Floresti (CJ) – FC Unirea Dej (CJ) 0-4

Sticla Ariesul Turda (CJ) – CS Sanatatea SP Cluj-Napoca (CJ) 2-3

CS Magura Cisnadie (SB) – SR Municipal Brasov (BV) 2-0

CS Unirea Ungheni (MS) – AFC Odorheiu Secuiesc (HR) 2-1

Victoria Cumpana (CT) – Pescarusul Sarichioi Junior (TL) 3-0

Unu FC Gloria (BN) – Avantul Reghin (MS) (se joaca joi, 15 august, de la ora 17.30)