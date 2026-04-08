Mircea Lucescu va rămâne în istoria fotbalului, cu 35 de trofee majore, cu două mandate la echipa națională de fotbal a României răsfirate între patru decenii, dar și cu o pasiune fără de sfârșit pentru „sportul rege.”

A câștigat Supercupa Europei, cu Galatasaray, învingând Real Madrid, dar și ultima ediție a Cupei UEFA, cu Șahtior Donețk. Mai presus, a convins inclusiv mari campioni de cantitatea uriașă de devotament care zăcea în el.

Simona Halep: „Mircea Lucescu, un simbol al continuității, al muncii fără oprire.”

Printre ei, nu doar David Popovici, campion olimpic, ci și unicul număr unu mondial pe care l-a dat România vreodată în tenisul feminin, Simona Halep.

Sportiva din Constanța s-a declarat mișcată de moartea fostului fotbalist și antrenor, Mircea Lucescu, pe care îl vede „un simbol al continuității, al muncii fără oprire.”

„Astăzi, fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport.

Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt.

Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți. Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea.