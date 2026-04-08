Simona Halep, recunoscătoare regretatului Mircea Lucescu pentru că a fost un simbol al pasiunii dedicate unui singur domeniu.

Mircea Lucescu va rămâne în istoria fotbalului, cu 35 de trofee majore, cu două mandate la echipa națională de fotbal a României răsfirate între patru decenii, dar și cu o pasiune fără de sfârșit pentru „sportul rege.”

A câștigat Supercupa Europei, cu Galatasaray, învingând Real Madrid, dar și ultima ediție a Cupei UEFA, cu Șahtior Donețk. Mai presus, a convins inclusiv mari campioni de cantitatea uriașă de devotament care zăcea în el.

Simona Halep: „Mircea Lucescu, un simbol al continuității, al muncii fără oprire.”

Printre ei, nu doar David Popovici, campion olimpic, ci și unicul număr unu mondial pe care l-a dat România vreodată în tenisul feminin, Simona Halep.

Sportiva din Constanța s-a declarat mișcată de moartea fostului fotbalist și antrenor, Mircea Lucescu, pe care îl vede „un simbol al continuității, al muncii fără oprire.”

„Astăzi, fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor. A pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport.

Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, ci un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt.

Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți. Dar ceea ce m-a impresionat mereu la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea.

Povestea lui Mircea Lucescu arată, spune Halep, „cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește.”

Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră - ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește.

Respect profund pentru tot ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare.

Sincere condoleanțe familiei! Odihnește-te în pace, Mister!”, a transmis Simona Halep, într-un mesaj copleșitor și sfâșietor, la moartea fostului selecționer al echipei naționale de fotbal.

