Jucătoarea română de tenis Carmen Herea s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului WTA 125 de la Austin (Texas), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a învins-o pe americanca Malaika Rapolu, cu 6-1, 6-3.

Herea (19 ani, 775 WTA), beneficiara unui wild card, a obţinut cel mai bun rezultat al carierei, după un meci de numai 63 de minute.

Urmează semifinala cu Renata Zarazua



Carmen Herea, originară din Tulcea și studentă la Universitatea din Texas, a înfruntat-o în premieră pe Rapolu (22 ani, 461 WTA).

Andreea Herea şi-a asigurat un cec de 5.800 de dolari şi 49 de puncte WTA, scrie Agerpres.

În penultimul act, Herea o va întâlni pe mexicanca Renata Zarazua (28 ani, 82 WTA), a treia favorită.

