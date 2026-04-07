Mircea Lucescu s-a stins din viață la doar cinci zile după ce și-a încheiat oficial mandatul de selecționer al României. FRF transmitea că intenționează să îl păstreze pe "Il Luce" în structurile Federației și după numirea noului selecționer.
Mircea Lucescu, în urmă cu șase luni: "Dacă nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor!"
Cu un palmares absolut impresionant - locul 3 ca număr de trofee all-time după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola - Mircea Lucescu a vizat întotdeauna succesul. În urmă cu șase luni, după ce România învinge Austria (1-0) în preliminariile CM 2026 și păstra vii speranțele de calificare la turneul final, selecționerul făcea o declarație elocventă în acest sens.
"Am 80 de ani. Nu invidiez pe nimeni, nu am niciun fel de alt interes. Singurul interes al meu este succesul. Trăiesc din asta. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor!", spunea Mircea Lucescu, pe un ton apăsat, în octombrie 2025.
România nu a avut succesul mult dorit de Mircea Lucescu. Selecționerul a stat ultima dată pe bancă chiar în barajul pentru Mondial contra Turciei, pierdut la Istanbul, 0-1, pe 26 martie. La 12 zile distanță, legendarul antrenor s-a stins din viață.
L'Equipe, Marca și Gazzetta dello Sport, elogii pentru Mircea Lucescu
La Gazzetta dello Sport: "A murit un vizionar al fotbalului. Mircea Lucescu a fost antrenor la Pisa, Inter și Brescia. Un adevărat Nikola Tesla al fotbalului, Lucescu a câștigat 36 de trofee în carieră, printre care și Cupa UEFA cu Șahtior".
Marca: "Mircea Lucescu fusese internat după ce i s-a făcut rău la un antrenament al echipei naționale. Lucescu a fost un om care a revoluționat fotbalul din România".
L'Equipe: "A murit Mircea Lucescu, antrenorul care a cucerit 36 de trofee pe parcursul unei cariere de 45 de ani. A fost o legendă pentru fotbalul românesc, dar și pentru cel european. Și-a dedicat întreaga viață fotbalului, până în ultimul moment".
Daily Mail: "Marele antrenor român Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Lucescu a fost un obișnuit să câștige trofee pe bandă rulantă, atât ca jucător, cât și ca antrenor. El a fost internat în spital după ce a suferit un infarct".
CSB Sports: "Legendarul antrenor Mircea Lucescu s-a stins în spital, fiind internat după infarctul suferit vineri. A câștigat 36 de trofee în carieră, fiind pe locul 3 în clasamentul all-time al antrenorilor. După Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (38)".
Palmares absolut fabulos pentru Mircea Lucescu în antrenorat
Mircea Lucescu (80 de ani) este născut în București și s-a format la Școala Sportivă Nr. 2 din Capitală. Ca jucător a activat la Dinamo București (1963-1965, 1967-1977, 1990), Știința București (1965-1967 / împrumutat) și Corvinul Hunedoara (1977-1982). A strâns 64 de selecții și 9 goluri pentru naționala României, cu care a participat la CM 1970, unde a fost căpitanul echipei. În palmaresul de fotbalist are Divizia A (7), Cupa României (1) și un loc secund în ancheta Fotbalistul român al anului (1974 / după Cornel Dinu).
Din postura de antrenor a fost sub contract cu echipele Corvinul Hunedoara (1979-1982), România (1981-1986, calificare la Euro 1984 / 2024-2026), Dinamo București (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1995), Reggiana (1996), Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017), Turcia (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-2023).
În palmaresul de manager are Divizia A (2), Cupa României (3), Supercupa României (1), Anglo-Italian Cup (1), Super Lig (2), Ukrainian Premier League (9), Ukrainian Cup (7), Ukrainian Super Cup (8), Supercupa Europei (2), Russian Super Cup (1), titlurile de "Antrenorul român al anului" (5) și "Antrenorul anului în Ucraina" (4) și distincțiile Ordinul Meritul Sportiv (Clasa a III-a, 2009 / România), Ordinul Steaua României (2009), Ordinul de Merit (Clasa a III-a, 2006 / Clasa a II-a, 2009 / Clasa I-a, 2011 // Ucraina) și titlul onorific de Cetățean de onoare al orașului Donețk.