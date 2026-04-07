Mircea Lucescu s-a stins din viață la doar cinci zile după ce și-a încheiat oficial mandatul de selecționer al României. FRF transmitea că intenționează să îl păstreze pe "Il Luce" în structurile Federației și după numirea noului selecționer.

Mircea Lucescu, în urmă cu șase luni: "Dacă nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor!"

Cu un palmares absolut impresionant - locul 3 ca număr de trofee all-time după Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola - Mircea Lucescu a vizat întotdeauna succesul. În urmă cu șase luni, după ce România învinge Austria (1-0) în preliminariile CM 2026 și păstra vii speranțele de calificare la turneul final, selecționerul făcea o declarație elocventă în acest sens.

"Am 80 de ani. Nu invidiez pe nimeni, nu am niciun fel de alt interes. Singurul interes al meu este succesul. Trăiesc din asta. Nu obțin succes, mă îmbolnăvesc și mor!", spunea Mircea Lucescu, pe un ton apăsat, în octombrie 2025.

România nu a avut succesul mult dorit de Mircea Lucescu. Selecționerul a stat ultima dată pe bancă chiar în barajul pentru Mondial contra Turciei, pierdut la Istanbul, 0-1, pe 26 martie. La 12 zile distanță, legendarul antrenor s-a stins din viață.