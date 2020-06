Absenta importanta pentru Gaz Metan in meciul cu FCSB! Motivul HALUCINANT pentru care un jucator nu a facut deplasarea

Ioan Hora nu a dorit sa semneze declaratia pe propria raspundere, astfel ca Dusan Uhrin a fost nevoit sa il lasae in afara lotului pentru meciul cu FCSB.

FCSB si Gaz Metan Medias se va juca in aceasta seara, de la 20:00, pe Arena Nationala.

In meciul contra Astrei, Ioan Marginean, presedintele clubului, a decis sa ii lase in afara lotului pe Ioan Hora si pe Nelut Rosu, pe motiv ca ar avea kilograme in plus. Antrenorul lui Gaz Metan, a ignorat decizia presedintelui, iar saptamana trecuta cei doi au fost reprimiti la echipa.

Chiar daca Uhrin l-a primit inapoi pe Hora, acesta nu a dorit sa semneze declaratia pe propria raspundere la fel cum au facut ceilalti colegi ai sai, astfel ca a ramas in afara lotul pentru meciul contra FCSB-ului, anunta Gazeta.

Daca Gaz Metan se va impune in aceasta seara pe National Arena, va acumula 27 de puncte si va trece in clasament peste Astra Giurgiu si FCSB.