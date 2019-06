Aparitie surpriza in cantonamentul FCSB! Jucatorul de 10 milioane de euro care se antreneaza cu stelistii la Brasov

N-au fost doar vizite izolate. A plecat si in cantonament cu echipa!

Vlad Chiriches se pregateste cu FCSB la Brasov. Capitanul nationalei e inca in recuperare dupa accidentarea suferita in finalul sezonului la Napoli. Chiriches s-a antrenat cu stelistii la baza din Berceni, dupa reunirea echipei, iar acum a plecat si in cantonamentul de la munte al clubului.



Chiriches (29 de ani) spera sa fie in cea mai buna forma la startul pregatirilor cu Napoli. Romanul mai are contract pana in 2022 pe San Paolo.