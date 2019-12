Sefii CFR-ului au alcatuit lista scurta de inlocuitori pentru Dan Petrescu! Cine ar putea sa-i ia locul lui SuperDan

Cosmin Contra, Mircea Rednic, Edi Iordanescu, Dusan Uhrin si Alin Minteauan ar putea sa ocupe locul lasat liber de Petrescu.

Dan Petrescu are oferte tentante din punct de vedere financiar si poate pleca in aceasta iarna de la CFR Cluj, echipa fiind calificata in „16”-imile Europa League si are sanse reale la castigarea unui nou titlu in Liga 1. Pe lista scurta pentru inlocuirea lui Petrescu se afla 10 tehnicieni, dar conducerea ar prefera unul care sa fi antrenat de curand in Romania, desi pe adresa clubului au sosit mai multe propuneri de antrenori straini cu nume, considerate doar solutii de avarie in cazul in care negocierile cu autohtonii intra in impas.

Printre numele luate in calcul in acest moment se afla: fostul selectioner Cosmin Contra, care a mai lucrat in Liga 1 la Poli Timisoara, Petrolul si Dinamo; Alin Minteuan, fostul antrenor principal interimar si actualul asistent al lui Petrescu; Mircea Rednic, liber de contract dupa despartirea de Dinamo si care a mai stat pe banca clujenilor in 2013; cehul Dusan Uhrin jr., care a facut o treaba excelenta la Dinamo si, de asemenea, i-a mai antrenat pe „feroviari” in 2009; Edi Iordanescu, antrenorul lui Gaz Metan Medias, care a mai antrenat-o pe CFR in 2018, dar a plecat, s-a speculat, din cauza neintelegerilor cu Iuliu Muresan si Razvan Zamfir, fostii oficiali plecati intre timp la FC Hermannstadt.