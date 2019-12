"El trebuie sa mearga la o echipa din Anglia sau Italia!" Dezvaluirile momentului! Unde putea ajunge Dan Petrescu: "Am vrut sa il duc ca secund al lui Mourinho!"

Ioan Becali a vorbit despre plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj.

Dan Petrescu a calificat-o pe CFR Cluj in saisprezecimile Europa League dupa ce s-a impus in fata celor de la Celtic pe teren propriu. Campioana Romaniei a acumulat 12 puncte in aceasta grupa si a doborat recordul de puncte acumulate de o echipa romaneasca intr-o grupa europeana. In ultima vreme au aparut zvonuri cum ca Dan Petrescu ar putea pleca de la CFR. Giovanii Becali a vorbit in exclusivitate la Ora exacta in sport si este de parere ca Dan Petrescu trebuie sa mai ramana inca un an la CFR dupa care sa faca pasul la o echipa de mijlocul clasamentului din Anglia sau Italia.

"Dan Petrescu cred ca nu va mai avea inspiratia gresita pe care a avut-o. Acum el are liniste financiara. El nu trebuie sa sa se grabeasca sa preia o echipa din Kazahstan. El trebuie sa mai stea un an la Cluj si dupa sa plece, sa mai ia un campionat. Cu 3-4 piese, poate sa contiune aceasta aventura la cluj. El trebuie sa astepte o oferta de la o echipa de la mijlocul clasamentului din Italia, din Anglia. Brighton, West Ham. West Ham ar fi ceva senzational, pentru ca sunt din Londra. Eu am incercat la a doua venire a lui Jose Mouriunho la Chelsea, sa il duc pe Dan Petrescu antrenor secund acolo, dar am zis ca e prea putin pentru el. MNourinho avea staff-ul sau", a spus Ioan Becali la PRO X.