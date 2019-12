"Ambele echipe merita sa fie in primavara europeana!" Ce spune antrenorul celor de la Celtic dupa meciul de la Cluj! Neil Lennon il lauda pe Dan Petrescu

Toate fazele meciului sunt aici.

CFR Cluj s-a calificat in primavara europeana dupa ce a invins-o pe Celtic in Gruia cu 2-0 dupa golurile marcate de Burca si Djokovic. In celalalt meci din grupa, Lazio a pierdut meciul cu Rennes, cu acelasi scor, 2-0. La finalul partidei, antrenorul celor de la Celtic, Neil Lennon, a vorbit despre desfasurarea acestei partide si considera ca ambele echipe merita sa mearga mai departe.

"Sunt dezamagit ca am pierdut, dar fericit ca jucatorii mei tineri au putut sa joace. Au dat un exament important. Dan face o treaba fantastica aici. Cele doua echipe merita sa mearga mai departe. Celtic a avut o campanie extraordinara. Abia astept tragerea la sorti de luni", a spus Neil Lennon la finalul partidei.