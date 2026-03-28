Se pregătește contractul pentru Bogdan Vătăjelu!

După doi ani petrecuți în Kazahstan, apărătorul în vârstă de 32 de ani nu a mai făcut parte din lotul lui Aktobe la ultimele cinci meciuri oficiale, iar în cele din urmă cele două părți au decis să se despartă.

Bogdan Vătăjelu poate ajunge în Liga 2

Potrivit presei locale, FC Bihor Oradea încearcă să îl convingă pe Vătăjelu să semneze în această perioadă.

Fundașul s-ar antrena deja sub comanda antrenorului Erik Lincar, însă deocamdată nu există un acord oficial între cele două părți.

Orădenii ar dori să îl legitimeze pe fostul jucător al Craiovei până la finalul play-off-ului din Liga 2, cu posibilitatea unei colaborări pe termen mai lung din vară, mai ales în cazul în care echipa va promova în Superliga României.