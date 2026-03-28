Se pregătește contractul pentru Bogdan Vătăjelu!

După doi ani petrecuți în Kazahstan, apărătorul în vârstă de 32 de ani nu a mai făcut parte din lotul lui Aktobe la ultimele cinci meciuri oficiale, iar în cele din urmă cele două părți au decis să se despartă.
Bogdan Vătăjelu poate ajunge în Liga 2
Potrivit presei locale, FC Bihor Oradea încearcă să îl convingă pe Vătăjelu să semneze în această perioadă.
Fundașul s-ar antrena deja sub comanda antrenorului Erik Lincar, însă deocamdată nu există un acord oficial între cele două părți.
Orădenii ar dori să îl legitimeze pe fostul jucător al Craiovei până la finalul play-off-ului din Liga 2, cu posibilitatea unei colaborări pe termen mai lung din vară, mai ales în cazul în care echipa va promova în Superliga României.
Așteaptă și o ofertă din străinătate
Totuși, Vătăjelu analizează și o posibilă ofertă din afara României. Dacă nu va ajunge la un acord cu un club din străinătate, fundașul ar fi promis că va semna cu FC Bihor.
În cariera sa, Bogdan Vătăjelu a evoluat pentru CSM Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Universitatea Craiova, AC Sparta Prague, FK Jablonec, FC Universitatea Cluj și, ultima dată, la Aktobe.
Transferul său cel mai important a fost în 2017, când Sparta Praga a plătit aproximativ 1,3 milioane de euro pentru a-l aduce în Cehia. Ulterior, în 2019, Universitatea Craiova l-a readus în Bănie pentru aproximativ 350.000 de euro.
În prima ligă din Kazahstan, Vătăjelu a bifat 42 de meciuri pentru Aktobe și a marcat un gol. În România, fundașul a adunat 211 partide în prima ligă, pentru Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.