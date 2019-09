Se naste o noua forta in Romania! Au castigat procesul si vin MILIOANELE! Anunt de ultima ora

Asteptari mari pentru viitorul clubului dupa ultima victorie din instanta.

Pandurii primeste un sac de milioane, a decis Curtea de Apel Craiova. Actionarii clubului trebuie sa achite impreuna aproape 3,3 milioane de euro, confom hotararii executorii a judecatorilor. Decizia mai poate fi atacata la Inapta Curte de Casatie si Justitie.

Marin Condescu, principalul creditor al clubului Pandurii, anunta ca sumele vor intra imediat in club. Banii reprezinta cotizatiile asumate si neachitate in perioada 2014-2017.

"Sunt angajati care n-au primit bani si cate 3 ani, dar au continuat sa munceasca. Le multumesc, au fost niste eroi", a spus Condescu. Oficialul are de recuperat peste 1 milion de euro.

Condescu e sigur ca Pandurii va iesi din insolventa si ca se va lupta pentru promovarea in Liga 1: "Putem iesi maine din insolventa. Dupa ce ducem dovada ca am platit la Finante, va fi deblocata si interdictia FRF de a face transferuri. Ne vom intari lotul in perioada urmatoare. Clubul are puterea sa revina in Liga 1".

Pandurii are 5 puncte in 7 etape si se afla pe loc retrogradabil in Liga 2.

Actionarii de la Pandurii sunt Consiliul Local Tg. Jiu, Consiliul Judetean Gorj Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia si SC Artego SA.