Talpan s-a infuriat si a iesit dezlantuit la atac. Il face praf pe Ogararu: "Mi-au taiat din salariu. Altii castiga mii de euro pentru poze pe facebook cu ursuleti!"

Florin Talpan e nemultumit de modul in care conducerea Clubului Armatei il trateaza si il ataca pe George Ogararu, managerul Stelei de la fotbal.

Intr-o postare publicata pe Facebook, Talpan ii acuza pe sefii sai ca si-au batut joc de el cand i-au retinut din salariu, in conditiile in care "altii castiga mii de euro pe luna pentru poze pe Facebook cu ursuleti". Talpan se intreaba retoric pana cand va mai rezista in club in conditiile actuale. Juristul CSA face referiri si la procesul in care reprezinta clubul Armatei in disputa cu FCSB pentru palmarest.



Postarea lui Talpan de pe Facebook: