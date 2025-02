E un proiect la care am aderat, mi s-a părut foarte credibil și în continuare este un proiect foarte credibil. Este cred că cel mai rapid proiect, pentru că lucrurile, din punct de vedere al infrastructurii, se dezvoltă foarte repede. Din păcate, procesul de dezvoltare al jucătorilor nu-l putem scurta. Avem întotdeauna sprijin din punct de vedere al infrastruturii, al materialelor care să ajute dezvoltarea. Este un proiect, foarte foarte bun.

Pentru că știți ce e la nivelul Ligii 1, pot să vă întreb direct: sunt condiții de primă ligă?



Oarecum. Să nu ne ducem chiar atât de sus. Suntem în condiții foarte bune pentru ceea ce avem aici, o academie de fotbal. O academie înseamnă o atenție foarte mare spre jucătorii tineri, putem să-i creștem cu aceste condiții.



Despre stadionul mare de acolo se mai știe ceva? Știu că era în paragină...



Stadionul aparține municipalității, noi suntem o academie privată, sută la sută privată. Stadionul mare este al municipalității, noi nu avem nicio legătură.

Hermannstadt a fost ultima echipă pe care Costel Enache a antrenat-o la nivelul Superligii României, la începutul sezonului 2019-2020.



Mă gândeam că, fiind acolo, poate a ajuns ceva și la urechile dumneavoastră...



Nu neapărat, dar nu are o logică stadionul mare în mijlocul orașului, într-un centru comercial. Pentru noile norme de urbanistică, nu cred că are utilitate. Nu știu, nu mă pricep, dar pentru Bacău aș vedea un proiect mai realistic, undeva la 7.000 - 8.000 de locuri, într-o altă zonă cu acces mult mai ușor.



A vrut să se apuce de altă meserie: ”Alternativele erau destul de sumbre”



Ce v-a convins să vă duceți acolo? Vă întreb pentru că, acum doi ani, ați spus că vă gândiți să vă apucați de altă meserie.



Da, am spus de mai multe ori asta. Am recunoscut-o, o recunosc și acum. Nu am avut niște alternative viabile. Mi-a fost frică să ies din fotbal pentru că e singurul lucru pe care l-am făcut o viață ca și 'job'. M-au convins mai multe lucruri.



Cum ar fi?



În primul rând, oamenii pe care i-am întâlnit la Bacău. Nu mi s-au părut visători, nu mi s-a părut că vor să facă lucrurile la modul 'Făt Frumos în zece zile', să crească atât cât crește altcineva într-un an. Alternativele erau destul de sumbre pentru mine, nu are rost să dau nume de echipe, dar nu mă mai vedeam plecând de nebun prin țară pentru niște proiecte cu ghilimele. Nu-mi place deloc cuvântul ăsta. În România, noi avem proiecte pentru două luni sau pentru trei înfrângeri. Adică eu nu l-aș folosi, dar probabil că în continuare alții folosesc cuvântul ăsta. Uite, la Bacău chiar avem un proiect. Pașii sunt normali.