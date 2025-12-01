GALERIE FOTO Nadal își demontează propriul mit: ce a admis despre sine, la un an de la retragerea din tenis

Marcu Czentye
Rafael Nadal și-a explicat spiritul de luptător într-o manieră nemaiauzită până în prezent.

Rafael Nadal a fost tenismenul epitetelor, în presa internațională, pe durata celor două decenii în care s-a dedicat pe de-a-ntregul „Sportului Alb.”

De douăzeci și două de ori câștigător în turneele de mare șlem și dublu campion olimpic, tenismenul din Manacor este ținut minte pentru spiritul său de luptă inconsumabil, dar și pentru pasiunea cu care încerca să ducă fiecare punct până la capăt.

Rafael Nadal: „Am fost întotdeauna cel mai dur critic al meu, cel care își fixa ștacheta cel mai sus.”

Explicându-și natura competitivă, dar și rezilientă, Rafael Nadal i-a mulțumit unchiului său, Toni, care l-a antrenat încă din fragedă copilărie.

„Îi datorez foarte mult unchiului meu, cel care m-a format ca persoană concentrată. M-a împins să fiu intens, disciplinat și atent la fiecare sesiune de antrenament. Dacă te antrenezi așa de mic, e ușor să te dezvolți în direcția potrivită.

M-am lăsat mereu ajutat de toate persoanele din jurul meu. Am avut capacitatea de a accepta provocarea de a-mi dori să îmi ating obiectivele și de a-mi oferi oportunități reale să lupt pentru ele. Am avut mereu determinarea de a continua să mă îmbunătățesc și de a încerca să rămân la cel mai înalt nivel. Am fost întotdeauna cel mai dur critic al meu, cel care își fixa ștacheta cel mai sus.

Câteodată, cariera mea a fost definită de faptul că am fost un luptător formidabil, că am avut o capacitate extraordinară de concentrare. Pentru mine, este flatant să fiu descris în acest mod. Poți avea calități fizice excelente și o etică a muncii puternică, dar dacă motivația ta nu merge în direcția în care trebuie, din păcate… cxistă un anumit nivel de abilități în tenis de care ai nevoie ca să concurezi la cel mai înalt nivel,” a precizat Rafael Nadal, într-un interviu acordat Movistar+.

Rafael Nadal îi asigură pe oameni că au existat momente în care nu mai credea în revenire

„Oamenii cred că, atunci când pierdeam, continuam să cred în victorie, dar nu e adevărat. Ceea ce nu făceam era să renunț. Știam că pierd și mă gândeam că voi pierde, dar asta nu m-a oprit să încerc. Încercam să găsesc soluții, în permanență.

Asta vine din înțelegerea a ceea ce înseamnă sportul. Sportul înseamnă să încerci să dai tot ce ai, chiar dacă știi că vei pierde. Ceea ce m-a obsedat cel mai mult în carieră, sau ceea ce m-ar fi deranjat întotdeauna cel mai tare și ceea ce nu aș fi putut tolera, ar fi fost ca după un turneu să merg acasă cu sentimentul că nu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru ca lucrurile să meargă bine.

Încercam să găsesc soluții, mai degrabă decât să mă opresc asupra rezultatului. Mă gândeam la ce aș putea face ca să încerc să schimb dinamica. De cele mai multe ori, când pierzi, poți încerca lucruri, iar cele care funcționează merită întotdeauna. Uneori, din acele momente de efort mental, obții victorii mici care, de-a lungul unui an, pot schimba lucrurile,” a adăugat Rafael Nadal, în stilul caracteristic.

Rafael Nadal a fost număr 1 ATP timp de 209 săptămâni, ocupând locul 6 în clasamentul istoric care măsoară timpul trăit ca prim jucător în ierarhia mondială. Primele trei locuri sunt ocupate de Novak Djokovic (428 de săptămâni), Roger Federer (310 săptămâni) și Pete Sampras (286 de săptămâni).

