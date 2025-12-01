Rafael Nadal a fost tenismenul epitetelor, în presa internațională, pe durata celor două decenii în care s-a dedicat pe de-a-ntregul „Sportului Alb.”

De douăzeci și două de ori câștigător în turneele de mare șlem și dublu campion olimpic, tenismenul din Manacor este ținut minte pentru spiritul său de luptă inconsumabil, dar și pentru pasiunea cu care încerca să ducă fiecare punct până la capăt.

Rafael Nadal: „Am fost întotdeauna cel mai dur critic al meu, cel care își fixa ștacheta cel mai sus.”

Explicându-și natura competitivă, dar și rezilientă, Rafael Nadal i-a mulțumit unchiului său, Toni, care l-a antrenat încă din fragedă copilărie.

„Îi datorez foarte mult unchiului meu, cel care m-a format ca persoană concentrată. M-a împins să fiu intens, disciplinat și atent la fiecare sesiune de antrenament. Dacă te antrenezi așa de mic, e ușor să te dezvolți în direcția potrivită.

M-am lăsat mereu ajutat de toate persoanele din jurul meu. Am avut capacitatea de a accepta provocarea de a-mi dori să îmi ating obiectivele și de a-mi oferi oportunități reale să lupt pentru ele. Am avut mereu determinarea de a continua să mă îmbunătățesc și de a încerca să rămân la cel mai înalt nivel. Am fost întotdeauna cel mai dur critic al meu, cel care își fixa ștacheta cel mai sus.

Câteodată, cariera mea a fost definită de faptul că am fost un luptător formidabil, că am avut o capacitate extraordinară de concentrare. Pentru mine, este flatant să fiu descris în acest mod. Poți avea calități fizice excelente și o etică a muncii puternică, dar dacă motivația ta nu merge în direcția în care trebuie, din păcate… cxistă un anumit nivel de abilități în tenis de care ai nevoie ca să concurezi la cel mai înalt nivel,” a precizat Rafael Nadal, într-un interviu acordat Movistar+.