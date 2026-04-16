România ratează turneele finale pe bandă, însă ne grăbim, an de an, să dăm drumul la fotbal, când în alte campionate, cele puternice, vacanța e în plină derulare.

Rezultatul acestei anomalii? Primele etape sunt jucate pe niște temperaturi extrem de ridicate. De plus 40 de grade Celsius. Și, firește, dacă va fi vreodată o tragedie din această cauză, pe vreun stadion din țară, responsabilitatea va fi aruncată în cârca… mortului. În cel mai pur stil românesc.

Noua ediție a Superligii va începe pe 11 iulie

În acest an, Superliga noastră va „reuși“ o nouă „capodoperă“ organizatorică: se va suprapune cu Cupa Mondială! Turneul final din Canada, Mexic și SUA se va desfășura, între 11 iunie – 19 iulie.

La noi, campionatul va porni la drum în weekendul 11-12 iulie, urmând a se intra în pauza de iarnă odată cu ultimul meci din etapa 21, programată pentru weekendul de 19-20 decembrie.

Superliga se va relua apoi în weekendul de 16-17 ianuarie 2027, iar play-off-ul şi play-out-ul vor începe pe 20-21 martie 2027. Etapa a 10-a din play-off, ultima, se va juca pe 29-30 mai 2027.

Avem și datele pentru Cupa României și Supercupa României

Potrivit news.ro, în urma Comitetului Executiv FRF de astăzi s-au stabilit și alte date competiționale.

*Supercupa României, ediţia 2026, urmează să se dispute în săptămâna premergătoare startului noului sezon din Superliga, pe terenul campioanei, pe 4 iulie.

*În ceea ce priveşte Cupa României Betano, aceasta va debuta pe 8 iulie, cu prima etapă a grupelor din faza regioanlă a competiţiei, şi se va încheia cu finala programată pe 12 mai 2027.

Calendarul Cupei României Betano, ediţia 2026-2027

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 8/11/15 iulie 2026

Finale: 18 iulie 2026

FAZA NAŢIONALĂ

Turul I: 29 iulie 2026

Turul II: 5 august 2026

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027