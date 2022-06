Ricardo Grigore, ignorat de Dinamo: „Nu mai sunt fericit!” Fundașul vrea să plece din Ștefan cel Mare 

Dinamo a bifat cel mai dezastruos sezon din istoria clubului. Învinși cu 0-2 de către U Cluj în prima manșă a barajului pentru retrogradare/promovare, „câinii” nu au putut întoarce scorul în retur, iar remiza de pe stadionul din Ștefan cel Mare, 1-1, i-a trimis în eșalonul secund.

În această dublă manșă, Dusan Uhrin (54 ani) nu a mizat pe Ricardo Grigore (23 ani). Antrenorul ceh a preferat cuplul de fundași centrali format din Baptiste Aloe (27 ani) și Cătălin Carp (28 ani). Iar jucătorul crescut la centrul de copii și juniori al lui Dinao vrea să plece și a mărturisit că a comunicat această decizie conducerii încă din luna martie, doar că a fost ignorat complet.

Ricardo Grigore: „Sunt jucătorul cu cele mai multe meciuri ca rezervă din istoria ultimilor ani!”

„Cu tot respectul, nu am nicio problemă , dar nu cred că știe care e situația adevărată a mea. Nu vreau să ies în față că plec, dar domnul Zăvăleanu știe din luna martie cum stă treaba. Ideea e simplă: am fost dat la o parte de toată lumea de la masă, mi-am luat farfuria și-am plecat în fundul sălii să mănânc!

Am revenit răcit la reunire, în iarnă, apoi m-am refăcut mai greu. Echipa juca, mi-am așteptat rândul. Când mi-am revenit, mi s-au promis șanse. N-au fost! Nu dau vina pe Stoican, pe nimeni. Serios, am înțeles. Doar că, cu timpul, am văzut că ceva e în neregulă, nu mă mai simțeam confortabil

Mă suna lumea să mă întrebe dacă vreau să plec. De bine, de rău mă mai îndrăgesc câțiva fani dinamoviști. Nu voiam să creez tensiune, să fac rău. Iar lucrurile au continuat spre direcția în care nu mai eram inclus în echipă deloc.

Am jucat cu Craiova, acasă, când am luat 6. Inițial, am zis că e momentul să revin în forță, dar, după meci, nu poți să evidențiezi pe nimeni. Am jucat fundaș central stânga, apoi stânga, după care am fost scos din echipă, fără nicio explicație. Am tăcut, 0-0 la UTA, apoi decizia mea a fost să plec de la Dinamo, nu am mai prins niciun minut! Bine, am mai fost băgat în minutul 90+3 cu Chindia, să trag de timp, la 2-0.

Eu îmi așteptam șansa. Cu Flavius eram OK, mă antrenam, dar l-au schimbat și pe el. Eram la antrenamente, dar nu mă băga nimeni în seamă! Am ajuns pe margine, pe bară, nici măcar în lot, în afara antrenamentului... Eu n-am fost să cer să mă bage antrenorul, vă pot confirma șefii clubului. Cred că sunt jucătorul cu cele mai multe meciuri ca rezervă din istoria ultimilor ani. Deși nu știu care e obiectivul lor, eu stau pe bară, ei zic că vor să mă vândă! Păi, cum, așa?!

Îți dau cuvântul meu, nu mi s-a explicat nimic. Mă refer la Uhrin. În martie, eram 5 fundași centrali, apoi a mai venit unul, 6, apoi a mai fost reprofilat unul, 7. Eu nu aveam minute, am zis că nu mai are rost să mai rămân la echipă. N-am vrut să ies, să mă plâng, să fac haos. Am zis în martie: 'Gata, plec!'.

Când a apărut o informație că Ricardo Grigore vrea să plece, toți fanii erau fericiți. Dar, întreb eu, după ce dai în spatele porții pe un jucător, cum poți să ceri bani din transfer?! Le-am zis celor din conducere: „Nu mă mai simt fericit, nu mai pot. Sunt cel mai vechi jucător din lotul actual! Nu vreau să apar, să vorbesc, doar lăsați-mă să plec. E cel mai bine pentru ambele părți”. Le-am zis să-mi dea un procent, ceva. Eu încerc să pot aduce o sumă de bani, dar cine să dea bani pe unul care nu joacă?!”, a declarat Ricardo Grigore pentru GSP.

În sezonul trecut, Ricardo Grigore a bifat 22 de meciuri în toate competițiile. Cota actuală a stoperului, conform Transfermark, este de 300.000 de euro.