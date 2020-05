Un fost capitan al CFR-ului vrea sa revina la Cluj: "Nu am vorbit sa merg acolo, dar mi-as dori!" Ce spune jucatorul care marca in Champions League pe terenul lui Bayern

Ricardo Cadu a ramas cu inima alaturi de gruparea ardeleana si ar dori sa se intoarca la CFR pentru a ocupa pozitia de director sportiv.

Fundasul in varsta de 38 de ani joaca in prezent pentru FC Maia Lidador in Portugalia si a declarat ca deocamdata nu se gandeste sa se retraga din cariera de jucator, dar deja a finalizat cursurile pentru a deveni director sportiv si crede ca in viitor ar putea ocupa acesta functie la CFR Cluj.

"Inca nu m-am lasat. Joc la o echipa unde il ajut pe un prieten de al meu si nu am de gand sa ma las in curand, sunt ok. Eu as vrea sa fiu director sportiv. Am facut deja un curs si asta mi-as dori, dar nu stiu ce o sa fie in viitor. Si in Romania mi-as dori. Am mai tinut legatura cu cei de la CFR Cluj, am vorbit si cu Mara. Nu am vorbit sa merg acolo, dar mi-as dori sa fiu director sportiv la CFR", a declarat Cadu pentru ProSport.

Portughezul a jucat 8 sezoane pentru gruparea clujeana, timp in care a castigat 3 titluri de campion, 3 Cupe ale Romaniei si 2 Super Cupe.

Ricardo Cadu a fost capitanul clujenilor si a condus echipa de trei ori in grupele Champions League, in 2008, 2010 si 2012. Fundasul a reusit sa marcheze si in gol in deplasarea de la Bayern Munchen, pe care clujenii o pierdeau cu 3-2, pe 19 octombrie 2010.