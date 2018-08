Cum a reactionat Cadu cand a aflat ca CFR a fost umilita in Luxemburg. Ce spune omul care a intrat in istoria Clujului

CFR Cluj a fost umilita de o echipa din Luxemburg. Dudelange a invins campioana Romaniei cu 2-0, in Play Off-ul UEFA Europa League.

CFR a pierdut cu 0-2 in Luxemburg. Campioana Romaniei are o sarcina extrem de dificila acum si este obligata sa intoarca scorul la Cluj, joia viitoare, pentru a evita o umilinta istorica pentru fotbalul romanesc.

Ricardo Cadu, cel mai "greu" om al CFR-ului in ultimul deceniu, fotbalist care a castigat trei titluri in Liga I si a jucat in grupele UEFA Champions League, spune ca infrangerea cu Dudelange nu este umilitoare. Pe de alta parte, el crede ca CFR-ul se poate califica.

"Nu este umilitor, este o infrangere. Nu-mi dau seama ce s-a intamplat, pentru ca nu am vazut meciul. Sunt surprins! Dar probabil ca echipa din Luxemburg are calitate, pentru ca au eliminat si Legia.

Eu cred ca CFR se poate califica. Daca incep bine si marcheaza repede, pot sa bata si cu 3-0. Trebuie sa faca totul pentru a se califica. Este foarte important pentru CFR sa mearga in grupe", a spus Ricardo Cadu pentru ProSport.