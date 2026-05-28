Meciul Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, va fi redat în exclusivitate pe VOYO, joi, pe 28 mai, de la ora 20:00.

Roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, actuala Europa League, după ce în faza „sferturilor” au eliminat-o pe Rapid.

Petre Marin, pregătit de duelul cu Rapid: „Sperăm să fie un spectacol reușit”

Petre Marin speră ca cele două echipe să facă spectacol pe teren și să bucure publicul. Tatăl lui Răzvan Marin a pus accent pe importanța acestui eveniment și a recunoscută că speră ca performanța din 2006 să fie atinsă din nou cât de curând.

„Chiar suntem pregătiți. Sperăm să fie un spectacol reușit pentru cei care vor fi la stadion în tribună, dar și pentru cei de acasă.

(n.r. cum a fost să fiți din nou împreună în autocar) A fost un sentiment plăcut. Te revezi cu colegi pe care nu i-ai mai văzut de mult timp. Încercăm să intrăm în atmosfera cantonamentelor, chair am făcut deplasarea cu autocarul aici la stadion, ne bucurăm unul de altul.

Ar fi important pentru fotbalul românesc dacă am reuși să organizăm această finală (n.r. finala Europa League din 2028), sperăm și că performanța pe care am obținut-o noi la perioada acea să fie atinsă, vom vedea ce se întâmplă.”, a spus Petre Marin, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.