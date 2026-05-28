VIDEO EXCLUSIV Ce a spus Petre Marin înainte de reeditarea sfertului UEFAntastic: tată lui Răzvan Marin este pregătit

Petre Marin este unul dintre componenții echipei roș-albastre care a realizat o performanță incredibilă.

Meciul Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006, va fi redat în exclusivitate pe VOYO, joi, pe 28 mai, de la ora 20:00.

Roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, actuala Europa League, după ce în faza „sferturilor” au eliminat-o pe Rapid.

Petre Marin, pregătit de duelul cu Rapid: „Sperăm să fie un spectacol reușit”

Petre Marin speră ca cele două echipe să facă spectacol pe teren și să bucure publicul. Tatăl lui Răzvan Marin a pus accent pe importanța acestui eveniment și a recunoscută că speră ca performanța din 2006 să fie atinsă din nou cât de curând.

„Chiar suntem pregătiți. Sperăm să fie un spectacol reușit pentru cei care vor fi la stadion în tribună, dar și pentru cei de acasă.

(n.r. cum a fost să fiți din nou împreună în autocar) A fost un sentiment plăcut. Te revezi cu colegi pe care nu i-ai mai văzut de mult timp. Încercăm să intrăm în atmosfera cantonamentelor, chair am făcut deplasarea cu autocarul aici la stadion, ne bucurăm unul de altul.

Ar fi important pentru fotbalul românesc dacă am reuși să organizăm această finală (n.r. finala Europa League din 2028), sperăm și că performanța pe care am obținut-o noi la perioada acea să fie atinsă, vom vedea ce se întâmplă.”, a spus Petre Marin, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

UEFAntasticii revin pe VOYO, azi, de la 20:00

În urmă cu 20 de ani, Steaua s-a calificat în semifinalele Cupei UEFA, după un 1-1 în Giulești și un 0-0 în returul de pe Stadionul Național „Lia Manoliu”.

În tur au marcat Bănel Nicoliță pentru Steaua și Viorel Moldovan pentru Rapid. Regula golului din deplasare a făcut diferența între cele două rivale bucureștene.

Echipa Stelei

  • Portari: Carlos Fernandes și Cornel Cernea
  • Jucători de câmp: Dorin Goian, Daniel Bălan, Mirel Rădoi, Daniel Oprița, Valentin Simion, Nicolae Dică, Gabriel Boștină, Vasilică Cristocea, Bănel Nicoliță, Petre Marin, Victoraș Iacob, George Ogăraru, Andrei Cristea, Sorin Paraschiv, Sorin Ghionea, Laurențiu Diniță, Florin Lovin + Ovidiu Petre, Valentin Badea și Pantelis Kapetanos
  • Antrenor principal: Cosmin Olăroiu
  • Antrenori secunzi: Cătălin Necula și Dumitru Bolborea
  • Antrenor portari: Vasile Iordache
  • Preparator fizic: Marian Lupu

Echipa Rapidului

  • Portari: Dani Coman, Ionuț Curcă, Mihai Mincă
  • Jucători de câmp: Vasile Maftei, Ionuț Rada, Nae Constantin, Valentin Bădoi, Ionuț Stancu, Robert Ilyes, Emil Dică, Vali Negru, Marius Măldărășanu, Daniel Niculae, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Romeo Stancu, Marius Constantin, Ciprian Vasilache, Lucian Burdujan, Viorel Moldovan, Artiom Karamian, Arman Karamian, Daniel Pancu, Cristi Săpunaru, Adrian Rusu, Dănuț Perja
  • Antrenor principal: Răzvan Lucescu
  • Antrenor secund: Marian Rada
  • Medic: Marian Dumitru
  • Maseur: Gică Păun
  • Magazioner: Cornel Mateiași
  • Team Manager: Mihai Stoica
  • Ofițer de presă: Cristi Costache
  • Director executiv: Constantin Zotta

Arbitrii la centru vor fi Cristi Balaj și Alexandru Tudor, iar asistenții vor fi Aurel Oniță și Octavian Șovre.

