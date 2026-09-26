Debutul României, în campania Nations League, ediția 2026-2027, a fost marcat de neputință.

După Suedia – România, scor 2-1, impresia generală a fost că am „pedalat“ în gol. Gazdele ne-au surclasat la mai toate capitolele care țin de construcție, jocul ofensiv și ocazii. Nu degeaba a spus Gabi Tamaș (42 de ani) că „dacă ar fi fost 2-0 pentru Suedia, după zece minute, nu se supăra nimeni“.

UEFA, verdict clar: Suedia a fost echipa mult mai bună

Pe parcursul întâlnirii de pe „Strawberry Arena“, cei doi comentatori au tot bătut moneda pe faptul că ai noștri au jucat cu atitudine. Din păcate, cifrele partidei, furnizate de UEFA, nu reflectă acest lucru. Pentru că suedezii ne-au surclasat la toate capitolele, mai puțin unul: cel al cartonașelor galbene. Aici, am „reușit“ să le dăm un categoric 5-0, după ce Răzvan Marin, Ghiță, Screciu, Man și Coubiș au fost avertizați de centralul Ondrej Berka din Cehia.

Iată cifrele meciului Suedia – România, potrivit site-ului UEFA:

*Posesia mingii: Suedia (57%) – România (43%)

Suedia (57%) – România (43%) *Total șuturi: Suedia (11) – România (10)

Suedia (11) – România (10) *Acțiuni ofensive: Suedia (24) – România (11)

Suedia (24) – România (11) *Acuratețea paselor: Suedia (89%) – România (83%)

Suedia (89%) – România (83%) *Total pase: Suedia (588) – România (359)

Suedia (588) – România (359) *Pase bune: Suedia (523) – România (298)

Suedia (523) – România (298) *Distanța alergată: Suedia (117,4 km) – România (114,6 km)

Îngrijorător: am alergat mai puțin, comparativ cu ei!

De obicei, echipele care sunt dominate la capitolul de posesie, cum s-a întâmplat în cazul României la Stockholm, compensează prin efortul fizic depus pe teren. Altfel spus, echipa care are mingea aleargă mai puțin, în comparație cu cea care aleargă pentru a închide spațiile. Alarmant e că, în Suedia – România, nu doar că am cedat posesia, dar am și alergat mai puțin decât echipa adversră! Diferența de aproape 3 kilometri, în favoarea nordicilor, e imensă, la acest nivel. Și demonstrează că, nu doar la capitolul fotbalistic mai avem mult de lucru, ci și în ceea ce privește disponibilitatea la efort.