"Ia act de informarea şi explicaţiile privind funcţionarea sistemului VAR, aprobă introducerea rolului de supervizor VAR", precizează sursa citată.

În cadrul aceleiaşi şedinţe Comitetul Executiv a luat act de informarea privind lista cu arbitri FIFA prezentată de Comisia Centrală a Arbitrilor şi a votat pentru modificarea unor articole din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii arbitrilor de fotbal.

FRF, schimbare majoră în fotbalul românesc: meciurile din Superligă vor avea un supervizor VAR!

Comitetul Executiv al FRF a amânat în aceeaşi şedinţă aprobarea Regulamentelor de licenţiere pentru participarea la competiţiile naţionale Liga I şi în competiţiile masculine şi feminine UEFA intercluburi şi de sustenabilitate financiară, scrie Agerpres.

Pentru procesul de licenţiere 2027-2028, membrii Comitetului Executiv au votat componenţa Administraţiei de licenţiere: Felix Grigore - manager coordonator, Andreea Nanu - manager licenţiere, Cătălin Popescu - manager comunicare, Dragoş Ionescu - expert sportiv, Florin Şari - expert sustenabilitate socială şi de mediu, Aurel Ionescu - expert infrastructură, Adrian Stângaciu - expert personal şi administraţie, Eduard Ursu - expert juridic, Andrei Florescu (BDO) - expert financiar, Iulian Bahrim - asistent manager.

Pentru acelaşi sezon 2027-2028, Comisia pentru acordarea licenţei cluburilor - instanţa de fond - este formată din Vasile Vlăduţă, inginer - Preşedinte, Iuliana Sameş, avocat - Vicepreşedinte, Ion Tufă, avocat - Membru, Violeta Mihai, auditor - Membru, Anda Nistor, auditor - Membru.

Comisia de apel pentru acordarea licenţei va fi formată din Diana Mazurchievici, auditor - Preşedinte, Alina Marin, avocat - Vicepreşedinte, Cosmin Marcu, avocat - Membru, Marius Tănasă, avocat - Membru, Georgiana Ioana Havrileţ, avocat - Membru.

Tot în şedinţa de miercuri, Comitetul Executiv a aprobat cu unanimitate de voturi componenţa Comisiilor Federale ale FRF pentru sezonul 2026-2027.